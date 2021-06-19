古洞24區地下周五招標 最高估值37億

粉錦公路住宅地下周五截標

除上述地皮外，地政總署正就「粉嶺粉錦公路與青山公路-古洞段交界住宅地」進行招標，將在下周五截標，有關地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，鄰近恒地（0012）正銷售的高爾夫．御苑，地皮面積約4.74萬方呎，地皮四正，易於規劃，最高可建樓面約28.4萬方呎，地皮估值逾17億至逾20.73億元，每方呎樓面地價約6000至7300元。

市建局土瓜灣地下周五截意向

除兩幅新界北的官地外，挾港鐵屯馬線全線將於本月27日通車，市建局亦正就「土瓜灣庇利街/榮光街發展項目」，邀請發展商提交合作發展意向書，並於下周五截收，項目最高樓面達71.74萬方呎，為近7年來最大型的市區重建項目，項目最高估值達107.62億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。