中環地王收6標書 九置伙港鐵入標 財團成員包括華懋 測量師：流標風險低

明報記者 甘潔瑩

九置發言人昨晚深夜公布，與港鐵和華懋合組財團入標競投，有信心以伙伴各自專長，為項目未來發展增值。另外，龍頭發展商長實、新地、恒地均表示有入標競投，不過，除恒地確認以獨資入標外，餘下兩家發展商只確認入標，未有透露是否獨資競投。另信置伙招商局置地（0978）及鷹君（0041）合組財團競投。區內大地主置地未回應有否入標，指不會評論個別投標；而同樣在區內持有物業的新世界（0017），未有回覆有否競投。

雙信封制招標 最遲11月12日開標

有別於一般官地，發展商昨天提交標書外，亦需提交建築設計模型，分別在金鐘政府總部入標，以及佐敦永安九龍中心的發展局海港辦事處遞交模型，兩者的截標時間同為昨日正午12時。投標財團需要提前一日預約遞交建築設計模型，部分財團已提前遞交相關模型，昨日早上現場所見，只得一財團代表提交模型。該財團派出5人負責運送，運送過程中小心翼翼，以免模型受損。

此外，財團亦需在金鐘政總提交「價格建議」及「非價格建議」的標書，據招標文件，地政總署要求投標財團分兩部分，前者為財團就項目出價，後者則是整體設計，並且要一式35份遞交，財團代表提交10多箱文件，而地政總署亦特別派員接收。資料顯示，中環地皮面積約51.6萬方呎，最高可建商業樓面約161.5萬方呎，當中包括23萬方呎設施，即重置政府停車場及郵政總局等，另項目內需提供不少於26.92萬方呎公共休憩空間，此並不包括在發展樓面內。

地皮最高估值549億 呎價3.4萬

地皮以「雙信封制」招標，地價、項目設計評分各佔一半。值得留意的是，上述地皮審批時間同樣較長，據賣地章程顯示，當局最遲於今年11月12日公布招標結果，與截標時間相差5個月，相較一般地皮的評審時間明顯較長。綜合業界估計，地皮最新估值約322.9億至549億元，預計每方呎商業樓面地價達2萬至3.4萬元。

萊坊執行董事林浩文表示，入標數目十分理想，反映各發展商對未來經濟前景正面，預計中標財團日後有機會引入策略性投資者以分攤風險。他續稱，地皮採「雙信封」形式招標，期望政府未來解釋中標的項目規劃發展內容及中標原因，釋除市場疑慮，同時以這種招標形式出售地皮，流標的風險較低。仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，地皮為區內25年來首幅招標出售的臨海地皮，在物以罕為貴下，發展商出價或會較進取，區內擁有物業的發展商，若中標更能產生協同效應。