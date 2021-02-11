維港1號2房佔逾半 首批擬推212伙

就發展商資料所見，項目提供246個1房戶，實用面積約330至360方呎；2房單位設553伙，佔樓盤52%，實用面積430至560方呎；另3房戶實用面積約660至770方呎，共設244伙，佔樓盤約23%；另低座部分設10個實用面積約1780至1790方呎4房，高座亦設6個實用面積810至1520方呎特色戶。

皇第複式示範單位下周一起招標

此外，豪宅新盤交投活躍，資本策略（0497）旗下渣甸山皇第昨公布銷售安排，推出實用面積2849方呎的9、10樓B室複式連裝修單位，下周一至9月30日每日招標兩小時。尚家生活董事總經理方文彬表示，項目新增720天靈活付款計劃，買家提早成交，可獲2%至6%現金回贈，另發展商又為買家供最高樓價三成的免息印花稅貸款計劃。項目招標文件可見，單位每月管理費24,017元，即每實呎約8.43元。

EIGHT STAR STREET實呎5.3萬破頂

另外，新地（0016）沙田九肚山雲端Premier15洋房，實用面積2938方呎，連296方呎花園及661方呎天台，附設全屋家具，以1.249億元售出，實呎42,500元。另太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET以4850萬元售出20樓A室，屬實用913方呎3房戶，實呎53,122元，相關成交價、呎價料均創項目新高紀錄。

[發展商專訪]