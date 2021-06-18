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遠展沙田大埔公路豪宅下月推 主打逾千呎大戶 呎價參考九龍塘豪宅

【明報專訊】新盤交投熾熱，市場蟄伏兩年半的遠展（0035）亦蠢蠢欲動，集團地產總裁方文昌接受訪問時表示，旗下已獲批入伙紙的沙田大埔公路沙田嶺段8388號豪宅，最快本月開展宣傳、下月推售，呎價以九龍塘、九肚山等地區的豪宅作參考對象。此外，遠展早前斥資逾2.2億元，向已故「舖王」鄧成波的家族成員，購入屯門藍地露天倉用地，計劃發展成中低密度住宅。

明報記者 林可為

遠展上次在本港開盤，為2018年底登場的元朗洋房珀爵，現時累沽8幢、套現逾2.2億元。方文昌稱，集團一直透過多渠道覓地發展，低息環境持續，加上新供應短缺，料今年全年樓價可升一成，未來積極推盤。至於大埔公路沙田嶺段8388號豪宅，已獲批入伙紙，料本月啟動宣傳和公布命名、最快下月登場，主力以招標形式發售。

方文昌料全年樓價升一成

遠展營業及市務總經理陳富強表示，沙田嶺段8388號豪宅提供66伙，包括4幢實用約2800至3200餘方呎洋房、採3房3套或4房4套設計，各幢均設私家泳池和花園；62伙分層單位，實用約1000至1500餘方呎，主打3房1套或3房雙套間隔，而項目車位與住宅比例逾一比一。陳續稱，項目會以九龍塘、九肚山一帶豪宅的價錢作參考。資料顯示，上述地區豪宅現時成交呎價介乎3萬至5萬元。憧憬中港恢復通關，沙田嶺段8388號豪宅的客源，料五成屬內地客和「新香港人」。

集團逾2億購鄧成波屯門倉用地

至於遠展在港其他住宅發展，包括早前斥逾2.2億元，向鄧成波家族成員購入的屯門藍地露天倉用地；方文昌指出，由於仍要洽商補地價等多項問題，現時仍未能公布具體總樓面面積，但意向是發展中低密度住宅，主打中小型單位。

對遠展可優先購買卓悅控股（0653）位於荃灣橫窩仔街36至50號的卓悅集團中心，以及享有該物業的共同開發權，方文昌表示，項目鄰近荃灣指標屋苑之一的爵悅庭，該物業亦已於荃灣分區計劃大綱圖，被規劃為「綜合發展區」，可申請作住宅發展，可建總樓面約10萬方呎，而上址目前為工業用途，總樓面約22萬方呎。

荃灣卓悅集團中心可建10萬呎住宅

此外，遠展於2019年8月斥資24億元投得、毗鄰啟德體育園的商業地，將發展為雙子式大廈，總樓面逾34.4萬方呎，除商廈外，亦包括一幢提供約400間房的五星級酒店，預計2023年落成。項目最大賣點是毗鄰啟德體育園，未來極有機會舉辦國際級演唱會或體育盛事，方文昌笑言，酒店目標客源是國際級歌星和運動員。

[發展商專訪]

相關字詞﹕啟德體育園 沙田嶺段8388號豪宅 方文昌 遠展

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