高尚住宅受捧 曼谷樓市供應料歸平衡

海外買家偏愛永久業權項目

世邦魏理仕發表的報告指出，由於2021年第一季曼谷房地產銷售數量較2020年第四季大為減少，只有4897個單位，第二季開始新盤回升至9116個單位，其中高尚住宅會繼續受到追捧。曼谷樓價會否全面上升，視乎外國買家入境狀况。億錚海外置業發表報告表示，在泰國置業要留意業權問題，海外買家偏好永久業權（Freehold Land），因永久業權的轉售能力較佳；而租賃業權（Leasehold Land）目前簽發的最長租約期限為30年，一般租約期滿後可以續簽兩次，合共90年租期，但此權力只有土地使用的權利而非實際擁有土地。根據泰國政府法例條文規定，海外買家最多可以持有樓盤項目總面積49%的永久業權，其餘的51%總面積業權必需預留給泰國國民。舉例說，樓盤項目提供100伙面積相同的單位，海外買家只能購入其中的49伙。若有海外買家希望購入第50伙單位，便需要以租賃產權方式持有該單位，租賃產權限期一般為30年，期滿再續租。​

買現樓須一筆付清

海外置業都是隔山買牛，而樓花預售價格會較現樓為低，現樓的好處是以現貨交易，可以即時確認所有樓盤條件及狀態。現樓亦可以向業主購買其二手樓盤，購入後即可移交使用。樓花為向發展商購買未正式落成的物業，業主可以先付首期購入心儀樓盤項目，財務安排較現樓靈活。一般而言，在曼谷內的樓花項目，發展商會於預售期間收取樓價的20%至30%作為首期費用，餘款會於項目落成及驗樓才繳付；相反，現樓項目需一次過繳付100%全額樓價，但可避免爛尾風險。

​由於泰國物業市場與香港不同，泰國方面只需要是泰國公司，即可買地及興建住宅項目。泰國的土地面積遠比香港的大，所以泰國地產商的數量也數之不盡，因此建議準業主最好選擇於泰國本土上市的大型發展商，而發展商亦最好有過往不同種類的物業項目可供參考。第一步最好先透過Google Map了解清楚樓盤項目的實際位置、交通及地區配套。如真的不能夠到當地視察，最好請代理或朋友協助實地拍攝影片，掌握實際情况。​

收租保養可委託代表代勞

在泰國置業後，無論打算自住或出租，售後及物業管理亦相當重要；一般物業的租賃管理並非簡單如交由物業管理處代辦，因為物業管理處並沒有租客網絡，而且潛在外國人租戶與泰國人言語不通，在管理上有機會帶來很多不必要麻煩。而且物業管理處一般並不負責裝修損耗，所以租賃管理和售後服務是非常重要的；業主亦可以委託朋友或代理代勞。由於不同地區稅制都不同，與香港分別是在泰國購入物業時有不少費用要繳付，當中包括稅項、按揭費用、服務費，甚至大廈維修基金、電力、水務安裝及保險費用等，但總費用開支仍取決於購買物業的種類及物業的持有年期等。

當物業竣工及交收時，一般發展商會要求買家先支付未來一年的管理費，而管理費會用於物業日常運作所需開支，如保安、大堂接待及清潔工的薪酬，游泳池的保養，升降機維修等。管理費的計算以每間物業的面積（平方米）為基準去計算出每月的費用。位於曼谷市內的物業項目極少會「包租」，一般以包租作為招來賣點的項目都是位於較偏遠的新開發地區，因為發展商知道那些樓盤項目落成後較難租出，而於包租期後，業主未必能以相同租金把物業出租。

龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]