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經濟
2021年6月18日星期五
技術取勝
投資策略
奈雪的茶今接力招股 入場費1萬 集資額最多51億 券商預留孖展逾650億
「乙組頭」孖展客料可獲至少一手
港產「獨角獸」商湯科技 最快8月申港上市
國泰：入境處拒批外籍機組人員簽證
大豆糖漿漲價 維他奶變陣鞏固品牌
參與度不高惹質疑 蘋果醫療計劃傳停滯
美聯儲轉鷹 議息會議商「收水」 逾半委員料2023年最少加息兩次
美匯指數升穿91 在岸人幣挫逾500點子
央企國新控股傳洽購華融證券
市場投機大宗商品 發改委稱已降溫
麥玲玲逾千萬沽嘉亨灣 5年升四成
領展去年續租租金跌1.8％ 王國龍：情况改善 已簽近400份新租約
安踏盈喜 上半年純利增逾1.1倍
寶聲5800萬購流拍地舖慳近9「球」
萬洲罷免「太子」萬洪建職務 指對公司財物作出「不當攻擊」
Livi bank伙Mastercard推代碼支付
TikTok母企收入急增1.1倍 全球每月活躍用戶達19億
微軟CEO納德拉兼任主席 蓋茨以後最大權掌舵人
路透：滴滴出行遭反壟斷調查
薩爾瓦多比特幣作法定貨幣 世銀拒提供技術援助
張兆聰：低吸物管股 融創服務候破阻力
張兆聰：劉鶴領軍半導體 吼相關ETF
葉創成：領展業績符預期 增長靠本港街市境外收購
技術取勝：吉利初步阻力23.1元
盧駿匡：基本因素分析較合中長線
調查：僱主索求職者信貸報告增
百度發布無人駕駛的士
周顯：菜鳥十炒九輸有因
湯文亮：置地倘奪地王 香港大局定
高尚住宅受捧 曼谷樓市供應料歸平衡
盧楚仁：美匯能否爆升 還看耶倫
遠展沙田大埔公路豪宅下月推 主打逾千呎大戶 呎價參考九龍塘豪宅
維港1號2房佔逾半 首批擬推212伙
嘉里龍駒道3號項目下半年現樓推
瑧頤瑧樺智能免觸式設計減疫情傳播風險
技術取勝：吉利初步阻力23.1元
【明報專訊】海吉亞向上突破機會大（圖）
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