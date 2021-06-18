葉創成：領展業績符預期 增長靠本港街市境外收購

截至今年3月底止財年，領展收益按年增長0.2%至107.44億元，全年每基金單位分派按年微升1%至2.8999元，表現與市場預期相若。買股票是要尋求增長，領展期內本港零售業務最大亮點是街市及熟食檔位租金收入按年上升7.7%至9.54億元，升幅較上半財年的7.3%加快，今年3月相關租金佔整體比例亦攀升至16.6%，較去年9月的15.6%擴大了1個百分點。

筆者平日到領展街市買餸往往車水馬龍，檔主亦生意滔滔。不過，受累新冠疫情，本地消費無可避免因部分商舖停業及社交距離限制而受打擊，領展期內本港零售物業平均續租租金下跌1.8%。

積極購境外物業 佔資產值17.6%

領展在2014年至2018年期間出售了數十個本港公屋居屋商場套現，並且由2015年4月斥資25億元人民幣收購位於北京中關村的歐美匯購物中心開始，至本月初以32億元人民幣收購廣州天河區太陽新天地購物中心，已完成7項內地投資；截至今年3月底止財年，領展內地商場平均續租租金加幅達11.1%，對比期內本港商場錄得負增長明顯表現較佳。

除了進軍中國內地，領展近年亦收購了澳洲及英國寫字樓，截至今年3月底，領展本港及非本港物業估值分別達1650億元及352億元，佔比分別達82.4%及17.6%；對比截至2015年3月底100%資產均位於本港，領展過去6年已將總值352億元、17.6%的資產分散投資於本港以外。

有專門投資房託的基金經理分析，領展在本港房託中最受關注，原因除了是其市值最大外，它積極買賣資產亦屬亮點，因為若能由此提升資產淨值，反映管理人的能力。

股息率逾3.8厘 仍值持有

估值方面，領展昨日收報75.55元，與3月底每基金單位資產淨值76.24元接近，筆者相信基金價格短期再上升空間有限；惟對比今年3月底止財年每基金單位派息2.8999元，股息率達3.83厘，仍然值得持有。

[葉創成 創富倉]