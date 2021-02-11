張兆聰：劉鶴領軍半導體 吼相關ETF

【明報專訊】聯儲局鷹派立場未有拖累股市，中港台股市皆升，美股跌幅也有限。港股升跌比約為1﹕1，只是大型科技股、重磅藍籌股動力不強，限制了指數表現。恒科指升0.9％跑贏大市，領升的是手機設備股、半導體、小米（1810）、軟件股等。半導體午後大升，主要受有報道指內地委任副總理劉鶴領導第三代晶片的研發和製造項目所刺激，華虹（1347）大升10％。
聯儲局議息前，傳媒形容是次會議是多年來最重要的一次會議，結果較市場預期鷹派，對股市卻沒有太太影響。當局為收緊政策定下兩項條件，包括充分就業和通脹持續在2％以上。後者已成功達到，前者則尚有一大段距離。
現時失業率與2014年中相若，假設經濟復蘇、失業率下降的速度相若，當時在2016年尾首次加息，亦即相距18個月，假設今次與上次一樣，加息時間上便是2023年底。因此，點陣圖反映了2023年加息2次，市場解讀為鷹派，又或是對經濟復蘇動力更加樂觀的信號。但如此長時間變數很多，而未來3至6個月也不太可能收緊，流動性還是會相當充裕。市場短暫拋售過後，未有進一步下跌。
行業表現來看，能源、航運、手機及設備、半導體、汽車、醫藥是較強，舊經濟的金融、房地產、鐵路、建材、電訊則弱勢。資金流向還是以新經濟、疫情受惠股為主。後者大贏家是航運，海豐（1308）昨日發盈喜，預期今年上半年純利約4.4億美元至4.8億美元，較去年同期顯著增加約3.2億美元至3.6億美元，較去年下半年亦倍升。筆者未能找到今年上半年市場對集團的盈利預測，但今年全年盈測約為6.6億美元，意味今次盈喜應該頗令市場驚喜。
海豐雖盈喜 航運股宜小心
但話說回頭，中國5月新訂單指數51.3%，較上月下滑0.7個百分點，連續兩個月回落；新出口訂單指數48.3%，較上月下滑2.1個百分點，落入臨界值以下。
本月新出口訂單環比回落較大，主因美歐經濟活動恢復、供需缺口有所收斂，疊加人民幣升值擾動。同時美國最新零售銷售亦見負增長，反映經濟重啟令強勁實物貿易步入轉捩點。盈喜後的股價反應才是重點，若股價受刺激向上，便有條件在高位炒上落甚至再炒上，若衝高回落的話，對航運股要開始有戒心。
內地芯片股鑊氣十足
劉鶴領軍發展半導體，整個板塊大幅炒起。報道指中央已預留了1萬億美元經費，期望能在最新一代半導體成功彎道超車，就好像華為在5G領域跑出一樣。但這幾年也是土法煉鋼式大搞半導體，結果則是一地雞毛，1萬億美元很大可能只是一個虛數，不宜太認真。沒有這個消息，港股這邊兩隻芯片股都是一潭死水，筆者對此有保留，但內地芯片股則是鑊氣十足，士蘭微、三安光電、北方華創、兆易創新等全數漲停。不妨以Global X中國半導體ETF（3191）作為捕捉今次炒作的工具，昨日也大升了6.7％。