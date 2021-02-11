張兆聰：劉鶴領軍半導體 吼相關ETF

聯儲局議息前，傳媒形容是次會議是多年來最重要的一次會議，結果較市場預期鷹派，對股市卻沒有太太影響。當局為收緊政策定下兩項條件，包括充分就業和通脹持續在2％以上。後者已成功達到，前者則尚有一大段距離。

現時失業率與2014年中相若，假設經濟復蘇、失業率下降的速度相若，當時在2016年尾首次加息，亦即相距18個月，假設今次與上次一樣，加息時間上便是2023年底。因此，點陣圖反映了2023年加息2次，市場解讀為鷹派，又或是對經濟復蘇動力更加樂觀的信號。但如此長時間變數很多，而未來3至6個月也不太可能收緊，流動性還是會相當充裕。市場短暫拋售過後，未有進一步下跌。

行業表現來看，能源、航運、手機及設備、半導體、汽車、醫藥是較強，舊經濟的金融、房地產、鐵路、建材、電訊則弱勢。資金流向還是以新經濟、疫情受惠股為主。後者大贏家是航運，海豐（1308）昨日發盈喜，預期今年上半年純利約4.4億美元至4.8億美元，較去年同期顯著增加約3.2億美元至3.6億美元，較去年下半年亦倍升。筆者未能找到今年上半年市場對集團的盈利預測，但今年全年盈測約為6.6億美元，意味今次盈喜應該頗令市場驚喜。

海豐雖盈喜 航運股宜小心

但話說回頭，中國5月新訂單指數51.3%，較上月下滑0.7個百分點，連續兩個月回落；新出口訂單指數48.3%，較上月下滑2.1個百分點，落入臨界值以下。

本月新出口訂單環比回落較大，主因美歐經濟活動恢復、供需缺口有所收斂，疊加人民幣升值擾動。同時美國最新零售銷售亦見負增長，反映經濟重啟令強勁實物貿易步入轉捩點。盈喜後的股價反應才是重點，若股價受刺激向上，便有條件在高位炒上落甚至再炒上，若衝高回落的話，對航運股要開始有戒心。

內地芯片股鑊氣十足

劉鶴領軍發展半導體，整個板塊大幅炒起。報道指中央已預留了1萬億美元經費，期望能在最新一代半導體成功彎道超車，就好像華為在5G領域跑出一樣。但這幾年也是土法煉鋼式大搞半導體，結果則是一地雞毛，1萬億美元很大可能只是一個虛數，不宜太認真。沒有這個消息，港股這邊兩隻芯片股都是一潭死水，筆者對此有保留，但內地芯片股則是鑊氣十足，士蘭微、三安光電、北方華創、兆易創新等全數漲停。不妨以Global X中國半導體ETF（3191）作為捕捉今次炒作的工具，昨日也大升了6.7％。

[張兆聰 數據尋寶]