TikTok母企收入急增1.1倍 全球每月活躍用戶達19億

不過字節跳動去年的經營虧損仍達21億美元（約164億港元）。知情人士透露，虧損增加部分源於給予員工股權獎勵。對比2019年，字節跳動實現了6.84億美元（約53億港元）的營業利潤。此外，字節跳動去年的淨虧損總額達450億美元（約3510億港元），主要是因為該公司對其可轉換可贖回優先股的公允值做了會計調整。

從外部籌資的初創企業，如果按照國際財務報告準則（IFRS）編制財報，在估值上升之際，往往要計入這些非現金支出。

創辦於2012年的字節跳動，已經從美國私募股權基金KKR & Co、紅杉資本等知名投資機構，籌集數以十億美元計的資金。

上輪融資估值升至1.4萬億

在2020年底的一輪融資後，該公司估值達到1800億美元（約1.4萬億港元）。該公司未有為首次公開募股（IPO）制定時間表。今年初，其國內競爭對手快手（1024）在香港上市，最新市值約7900億港元。

兩軟件被指過度收集用戶資訊

不過字節跳動早前因不當使用用戶數據等違規行為被內地監管部門約談。字節跳動的兩個軟件，本月被中國國家互聯網資訊辦公室列入過度收集用戶個人資訊的名單。

美元轉強 油價金價齊回吐

聯儲局對利率與通脹的預期明顯偏「鷹派」（詳見B4版），美匯指數升至91.8，是4月中以來高位。美元轉強，現貨金昨晚跌逾2%，跌至每盎司1770美元左右。以美元計價的國際油價，昨晚回落超過1%。布蘭特期油價格跌至每桶73美元，紐約期油跌至每桶71美元。

美國經濟活動重啟之際，首次申領失業救濟人數出乎意料增加。截至6月12日當周，美國首次申領失業救濟人數為41.2萬，按周增加3.7萬，是4月中以來首次增加。不過投資者繼續押注美國經濟將強勁復蘇，以科技股為主的納指午夜前升1%。

（綜合報道）

[國際金融]