經濟

萬洲罷免「太子」萬洪建職務 指對公司財物作出「不當攻擊」

【明報專訊】早前宣布斥近150億元回購股份的內地肉製品股萬洲國際（0288），昨日收市後突然宣布，因「對公司財物作出不當攻擊行為」，免去董事長萬隆長子萬洪建於公司包括執董、副主席、副總裁等所有職務，即時生效。萬洪建與胞弟萬宏偉均在2018年開始雙雙被委為集團及主要子公司管理層，萬洪建更被外界視為萬隆接班人，未知今次高層變動，是否與家族不和有關。

明報記者 陳子凌

萬洲昨日收報7.07元，跌0.4%。公司回應本報查詢時表示，事件對公司經營不會有影響，公司財物也沒有損失。萬洲通告則稱，昨日已向萬洪建發出書面通知，免去其董事、副主席及副總裁等所有公司職務，即時生效。

萬洲：對經營沒影響 財物沒損失

同時，通告又指出，將萬洪建免職是因其近期對公司的財物作出不當攻擊行為，使公司認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。董事會認為，萬洪建的免職將不會對集團營運造成任何重大不利影響。

根據萬洲公司章程，免去董事職務需至少四分三在職董事簽署方可獲通過，因此今次萬洪建被免職，是經董事會大比數通過。據年報資料，今年52歲的萬洪建是集團主席兼行政總裁萬隆的長子。

萬洪建在萬洲已工作多年，早在1990年初便開始由熟食車間工人做起，至2016年4月出任集團副總裁，負責國際貿易業務，先後於2018年6月及8月獲委任為執董及副主席，同期萬隆次子萬宏偉則被委為萬洲主要子公司、A股上市的雙匯發展副董事長，惟萬洪建依然被視為今年已年屆80歲的萬隆未來接班人。至於萬宏偉工作則未受影響。

次子任子公司高層未受影響

目前未知事件是否涉及大股東家族不和。資料顯示，萬隆直接持有萬洲10.56%股權，市值逾百億元，另外在一個持有萬洲23.56%股權的員工持股計劃項目當中，萬隆佔了約46%權益。不過萬洪建私人並沒持股萬洲，反而萬宏偉則持約0.02%股權。

同時，萬洲本月7日宣布斥近150億元回購並註銷最多達19.17億股股份，相當已發行股本的13%，規模為近年港股所罕見，且回購資金除了公司現金，大部分是來自貸款。寧願借巨額貸款去回購股份的動作也令市場稱奇，因截至去年底萬洲未償還貸款已高達27.06億美元（約211.06億港元），銀行現金結餘則約15.99億美元（約124.72億港元）。

雖然萬洲當時的解釋是目前借貸成本較低，但另一方面，回購完成後萬隆持股將增至12.13%，員工持股計劃的持股亦增至27%，能進一步鞏固萬隆於公司地位。

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