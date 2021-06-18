寶聲5800萬購流拍地舖慳近9「球」

上述項目有新進展，據土地註冊處顯示，九龍城獅子石道75號地舖連閣樓，面積約1800方呎，連1400方呎閣樓，成交價5800萬元，呎價約3.22萬元。買家為慶階有限公司，公司董事為寶聲董事長陳燿璋等人。翻查土審文件，項目底價逾2.23億元，而上述商舖佔整個估值的29.9%，即約6679萬元，換言之是次寶聲以5800萬元購得商舖，節省約878萬元或13%。

馬亞木家族1.2億沽旺角4層車場

另有資深投資者沽貨套現。土地註冊處顯示，小巴大王馬亞木家族透過公司持有、位處旺角奶路臣街33至37號依利大廈3至6樓合共4層停車場，上月下旬連租約以1.218億元易手。據悉車場每月租金收入約25萬元，意味新買家可享租金回報2.5厘。

資料顯示，馬亞木家族2004年10月以3450萬元購入車場，帳面獲利8730萬元或逾2.5倍。

川龍街舖半世紀升值555倍

此外，市場消息指，荃灣川龍街99號地舖及閣樓，連租約以7400萬元易手，以面積1600方呎計，呎價約4.63萬元。

商舖現租予雜貨店、菜檔，月租約14萬元，即買家享租金回報2.3厘。原業主1967年13.3萬元購入，帳面獲利7,387萬元或555倍。