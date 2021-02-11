經濟

領展去年續租租金跌1.8％ 王國龍：情况改善 已簽近400份新租約

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，領展（0823）在香港的零售物業續租租金錄得1.8%負增長，並且要向租戶提供租金寬免，但集團截至今年3月底的全年度收益，仍按年微升0.2%至107.44億元；物業收入淨額升0.2%至82.38億元。經調整並計入2.9億元酌情分派，可分派總額升0.8%至60.1億元，每單位末期分派1.4834元，按年增1.79%（見表1）。行政總裁王國龍表示，隨着新冠肺炎疫情紓緩，近來集團旗下商場多了人過來消費及進餐，續租情况比6個月前好得多。

明報記者 陳偉燊

領展在港商場的全年平均零售物業續租租金調整率按年下跌1.8%，較上半年度的2.6%跌幅改善。

當中，商舖續租租金調整率則由上半年度的跌8.6%，至全年度為跌5.8%（見表2），反映下半年度有改善。對此，王國龍表示，很多食肆已經放寬措施，近來集團旗下商場多了人過來消費及進餐，租約完結後續租比6個月前好得多，因此對前景正面及樂觀。

末期每單位分派增2％

另他透露，在香港及內地已分別有超過400份及200份新租約，當中包括零售及餐飲行業，在港更有40%新租約是首次進駐領展商場。

內地物業同樣受到疫情影響而要向租戶提供租金減免，加上深圳領展中心城進行資產提升，致收入損失，收益總額及物業收入淨額分別按年跌6.3%及6.9%。不過，平均續租租金調整率則由上半年度的8.1%，提高至全年度的11.1%。平均零售租用率則由上半年度的94.7%升至96.3%。目前正進行四個資產提升項目，估計資本開支4.34億元。

摩根士丹利表示，領展的全年派息按年增長1%，符合預期。在第四季度（即今年1至3月）的續租租金轉為正數，租戶零售銷售跌幅已經收窄至5%。每股企業價值按每半年計已提升2%至75元。該股昨日績後收報75.55元，跌0.85%，為過去5日低位。

大摩：領展派息按年增長符預期

在香港以外，王國龍稱，領展會從分散風險方面，到內地、英國、澳洲、新加坡及日本物色機會。目前內地、海外及香港業務組合分別佔比16.8%、3.9%及79.3%，料未來則各佔20%、10%及70%。目前寫字樓約佔整體組合10.8%，未來會增至20%水平。

另外，領展主席聶雅倫補充指出，集團較早前參與競投銅鑼灣加路連山道商業地皮，雖然未能成功，但有信心該幅地符合公司的投資條件，亦喜歡有類似的地盤投資機會。

相關字詞﹕摩根士丹利 王國龍 聶雅倫 領展

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