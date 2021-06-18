經濟

麥玲玲逾千萬沽嘉亨灣 5年升四成　

【明報專訊】二手市場熾熱，有部分名人趁機沽貨獲利。土地註冊處顯示，著名堪輿學家麥玲玲本月初以1088萬元沽出西灣河嘉亨灣2座低層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，望避風塘一帶，實呎21,847元。

實呎近2.2萬 帳面賺318萬

翻查資料，麥玲玲2016年曾透露，一名80後女下屬租樓住，不時搬屋，故決定與該女下屬合資買樓。上述單位先由麥玲玲丈夫何德與另一位業主聯權在2016年8月以770萬元購入，實呎15,462元，帳面獲利318萬元，物業近5年升值41%。值得留意，麥玲玲2018年11月以440萬元購入何德持有的一半業權，因持貨至今仍未足3年，故轉售須支付半份辣稅，即約54.4萬元。

另羅沙證券（DA ROSA）家族或相關人士近期亦接連沽貨，土地註冊處資料顯示，跑馬地雲地利台B座中層4室，實用面積1259方呎，屬3房連工人房間隔，連1個車位，上月以3750萬元易手，實呎29,786元。

羅沙證券3750萬沽雲地利台3房戶

原業主為DA ROSA, JOSE AUGUSTO MARIA，屬羅沙證券或相關人士，早於1985年斥資168萬元購入物業，持貨約6年，帳面獲利3582萬元，物業大幅升值逾21倍。據了解，羅沙證券家族自去年起，先後已沽出至少5間住宅，套現逾1.4億元。

相關字詞﹕雲地利台 嘉亨灣 麥玲玲 羅沙證券家族

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