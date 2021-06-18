經濟

市場投機大宗商品 發改委稱已降溫

【明報專訊】內地大宗商品價格上漲問題令人關注，發改委新聞發言人孟瑋昨於記者會表示，近幾個月部分大宗商品價格出現較大幅度上漲，升幅明顯偏離供需層面，超出了恢復性上漲的合理範圍，發改委會同有關部門的措施取得初步成效，從目前情况看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品如鐵礦石、鋼材、銅的價格出現不同程度回落。

曾約談重點企業不得抬價

除了此前約談重點企業不得哄抬價格，孟瑋稱，發改委還採取多項措施，包括加強供需雙向調節，例如落實提高部分鋼鐵產品出口關稅等政策，督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供，重新檢查鋼鐵去產能工作等。其次是進行大宗商品市場監管，聯合調研市場交易情况，約談重點行業企業及協會，調查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關線索，督促有關企業守法經營，近日還聯同市場監管總局、中證監建立期現貨市場聯動監管定期會商機制。三是紓解企業生產經營困難，特別是加大對中小企、個體戶幫扶政策落實力度。

此外，孟瑋指出，國家糧食和物資儲備局即將投放銅、鋁、鋅國家儲備，實行公開競價，在參與條件方面盡可能向中小企業傾斜。發改委將與有關方面適時進行多批次投放，促進價格回歸合理區間。此外，發改委還推出《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）》，有利於促進重要商品和服務市場價格的合理形成。

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