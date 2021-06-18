央企國新控股傳洽購華融證券

MSCI系列指數下周二起剔出華融

《21世紀經濟報道》引述消息稱，國新控股擬洽購華融的證券業務，而除了華融證券之外，華融湘江銀行、華融信托、華融消費金融、華融金融租賃等多家集團子公司，均將被「處理」，華融信托亦接觸賣家，目前也在洽談。目前華融持有華融證券71.99%，為最大股東，華融證券旗下3家子公司經營資產管理、期貨及公募基金業務，在2020年上半年度證券公司實現淨利潤2.21億元人民幣。

國新控股方面，擁有商業保理、融資租賃、財務公司、保險經紀、金服公司、資信評級等七大類主要金融、類金融機構業務。

另外，MSCI指出，由於華融未能在3月底按時披露年報，並自4月1日起停牌至今，已超過50日時限，因此決定從旗下系列指數剔除華融。較早前，該股亦已從6月4日起被富時羅素新興市場等指數剔除。華融在7月就會達到標普道瓊的停牌期上限；而根據恒生指數公司的規則，若有公司在未披露業績而停牌3個月後，會將其股票從相關指數中剔除。