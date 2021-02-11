美匯指數升穿91 在岸人幣挫逾500點子

恒指收市倒升121點 金融股個別發展

重磅科技股方面，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）俱收升不足0.5%。聯儲局議息後金融股個別發展，匯控（0005）升約0.4%，友邦（1299）升0.1%；中銀香港（2388）跌約0.7%，收報26.95元，恒生銀行（0011）跌1%，收報157.8元。

比亞迪（1211）經歷前天跌8.2%後，昨回升近8.3%，收報223元，成升幅最大的藍籌。海底撈（6862）跌約3.7%，收報37.95元，是跌幅最大的藍籌。

美國公布議息結果後，美匯指數迅即升穿91，截至本港時間昨晚11時15分，報91.81。美元走強同時，在岸人民幣兌美元匯價即挫逾500點子（1元等於1萬點子），截至昨晚11時15分，跌幅515點子，報6.4485。

大新銀行（2356）經濟研究及投資策略部指出，儲局提前加息預期升溫，短線對美元匯價有一定支持，由於釋出收緊政策信號，環球股市短線可能會趨波動，但目前流動性充裕，毋須過分看淡環球股市。該行又指企業盈利前景年初至今續見改善，亦為股市上升帶來一定動力，並維持較看好歐洲股市。