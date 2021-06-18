美聯儲轉鷹 議息會議商「收水」 逾半委員料2023年最少加息兩次

明報記者 胡學能

聯儲局會後發布最新經濟預測（見表），料今年實際GDP增長7%，較3月會議時預測的6.5%為高，亦上調對今年個人消費支出（PCE）通脹的預測，由3月會議時預測2.4%，增至3.4%，失業率仍維持全年4.5%的預測。然而，實際GDP增長、失業率、PCE通脹的長期水平預測並無變動。

上調今年GDP及通脹預測

點陣圖（見圖）顯示，18名委員中多達13名委員料2023年內會加息，對比3月僅7人為多，其中11名委員更料加息至少兩次，亦比3月的6人大增，反映2023年加息已成共識，甚至有7名委員相信明年便會加息，3月時僅得4名委員作此預測。

若從今次議息會議後聯儲局發布的政策聲明，對照4月底議息後所發聲明，聯儲局沒再描述疫情帶來的負面影響，取而代之是提及疫苗接種的進展已減緩新冠病毒在美國傳播，且「可能會繼續減少公共衛生危機對經濟的影響」。

沒再描述疫情負面影響

議員聲明公布後，周三晚美股三大指數應聲轉跌，鮑威爾在記者會上則極力派定心丸，指「應該謹慎看待點陣圖」，並強調討論加息的時機還「非常不成熟」。

工銀國際首席經濟學家程實表示，聯儲局在議息會議上做出了超出市場預期的鷹派調整，標誌着美國以至全球貨幣政策正常化拉開序幕。他指出，基準情形下，縮減購債規模將於今年第四季度開啓，縮表和加息將在明年發生，新一輪加息周期的開啓大概率將快於點陣圖的預測，並持續約兩年，整體利率未來上調空間將不低於2.5厘。

晉達資產管理投資組合經理Tim Schwarz表示，市場對未來幾季經濟全面復蘇的共識日漸加強，這對貨幣政策收緊構成支持。投資者將密切關注未來幾個月美國聯儲局對資產購買計劃立場的言論。

香港金管局發言人表示，美國聯儲局開始討論減少買債，何時加息或減少買債仍屬未知之數，主要的考慮因素包括美國經濟復蘇及通脹的步伐，相關的討論可能會影響市場情緒。