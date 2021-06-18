參與度不高惹質疑 蘋果醫療計劃傳停滯

擬開診所 提供自家護理服務

該報取得相關文件，並引述熟悉相關計劃的人士，指蘋果公司設想了一個大膽的醫療健康計劃，但不廣為人知。該項計劃包括自己開設診所、聘用醫生、在診所裏提供蘋果自己的初級護理醫療服務。為了測試這一計劃和其他大膽的醫療健康想法，蘋果公司接管了為其員工提供服務的診所，並創建了一個由許多臨牀醫生、工程師、產品設計師和其他人員組成的團隊，由營運總監Jeff Williams領導。

報道指出，該公司計劃把蘋果設備生成的數據與蘋果醫生提供的線上和線下護理相匹配，如果能夠證明其設備、軟件和服務的結合能夠改善人體健康狀况並降低成本，蘋果公司還可能將該模式的特許經營權授予醫療健康系統，甚至其他國家。

將重心轉向Apple Watch

然而報道又表示，這項新的初級護理服務尚未起步，蘋果公司今年悄悄推出了一款數碼健康應用程式，但該程式的用戶參與度不高，而在內部，一些員工對來自蘋果公司診所的健康數據的完整性提出質疑。因此，目前上述計劃基本上已陷入停滯，而蘋果公司已將其健康部門的業務重心轉向了它所熟悉的銷售設備領域，尤其是Apple Watch。