經濟

大豆糖漿漲價 維他奶變陣鞏固品牌

【明報專訊】維他奶（0345）公布，截至今年3月底止全年純利為5.48億元，按年上升2.3%，不過撇除疫情相關的政府補貼後，按年就下跌35%，派末期息29仙。集團首席財務總監吳茵虹預計，今年原材料尤其是大豆及糖漿價格上升，成本上漲對利潤構成一定壓力，將加大投資鞏固品牌地位。

去年純利跌35％ 派末期息29仙

維他奶期內香港業務收入下跌12%至18.65億元，不過受惠於政府保就業計劃及其他紓困津貼的1.45億元，經營溢利升32%至3.55億元，如撇除相關補貼就按年下跌22%。集團執行主席羅友禮坦言，自己經營維他奶50多年，上個財年的打擊是前所未有，包括外出飲用渠道、學校小賣部停擺等，預計香港政府今年不會再推新一輪補貼，集團會致力擴展業務。

集團中國業務期內見復蘇，全年收入升9.7%至50.67億元，經營溢利亦升10.3%至5.24億元。維他奶行政總裁陸博濤就指出，對中國市場發展前景十分有信心，雖然市場已有一定規模，不過對比其他市場的消費依然很低，加上植物餐飲在全球正在增長，中國亦有一樣趨勢。他又稱，大豆類飲品是一個充滿活力的類別，對發展很有信心，茶飲市場就更加龐大，亦傾向高端化、多元化轉型，因此集團推出新產品「維他」氣泡檸檬茶等，以加強品牌地位。

東莞武漢廠房投產 資本開支續減

維他奶期內資本開支按年減少41.3%至6.23億元，主要用於東莞新廠房購買生產設備。陸博濤表示，過去近5年集團已投入大量資金提高產能，東莞及武漢新廠房已陸續投產，去年資本開支已經明顯大減，預計未來2至3年將會繼續減少，未來將根據市場需要增加生產線。

相關字詞﹕羅友禮 陸博濤 維他檸檬茶 吳茵虹 維他奶

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