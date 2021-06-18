國泰：入境處拒批外籍機組人員簽證

機師獲續簽半年至3年

據國泰回覆稱，公司確悉駐港機師的工作簽證延長申請已獲批，當中包括波音747機師及培訓機長獲續簽3年、波音777及空中巴士A350機師獲續簽一年，只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。

國泰表示，展望將來，集團務必就運作需要繼續維持合適的機組人員和培訓資源。國泰又表示，為了規劃未來人手，會重啟本港招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民，另外會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

至於機艙服務員方面，國泰表示，集團一直努力提供續簽申請所需要的理據，惟最終未能成功協助員工申請。據《南早》報道提及，國泰在通知中表明會為部分能操日韓語言的特定員工，對不獲批續簽決定提出上訴，但就會為部分未有同類技能的員工提供自願離職計劃。報道又指出，去年底入境處已改慣例，由以往一般與航空業外籍從業員續簽12個月工作簽證，改為續簽3個月的短期簽證。

為能操日韓語機組員工提上訴

國泰回覆稱，會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援（EAP）服務，以及提供與自願離職計劃相同的離職方案。國泰又稱，支持每一名國泰員工續簽工作簽證的申請，並深明事態的發展或會引起簽證即將到期的機組人員的憂慮，會盡力為這些同事提供適切支援。