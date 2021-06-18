港產「獨角獸」商湯科技 最快8月申港上市

據報，因應A股科創板上市流程較快，預計商湯或會先在港推進IPO活動，再繼續推進科創板的上市申請。同時，因應外部因素，商湯的上市保薦人名單暫未有外資機構，但不排除後續發展。商湯科技及中金公司暫未有回應。

中駿分拆物管業務 最快下周招股

另有市場消息指出，中駿集團（1966）分拆物管中駿商管最快將於下周公開招股，本次集資額料3億美元（約為23.4億港元），目標最快7月初掛牌，初步已引入4名基礎投資者。聯席保薦人為美銀證券及瑞銀集團。假設中駿商管擬發行25%股份上市計算，估值料達12億美元（約93.6億港元）。中駿集團早前則發公告指出，合資格股東可於優先發售中獲保證配額，每33股可認購1股。

另外，電盈（0008）主席李澤楷私人持有的保險公司富衛集團（FWD）母企PCGI Intermediate Holdings，宣布已向美國證交會（SEC）提交上市申請，計劃以發行代表A類普通股的美國存託股份（ADS）方式IPO，規模及發行價待定；該IPO活動仍有待批准。此前有報道稱，富衛擬集資30億美元（約232.5億港元），市值高達150億美元（約1162.5億港元）。

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