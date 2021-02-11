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奈雪的茶今接力招股 入場費1萬 集資額最多51億 券商預留孖展逾650億

【明報專訊】再有「獨角獸」來港上市，內地茶飲連鎖店奈雪的茶（2150）今日起招股，招股價介乎17.2元至19.8元，每手500股，入場費9999.76元（見表）。公司全球發行約2.57億股，預料最多集資50.9億元。招股期至下周三（23日）中午12時截止，預計6月30日掛牌。奈雪的茶由趙林、彭鑫夫婦創立，於深圳起家，至今成立僅6年。據內媒報道，公司去年完成太盟投資（PAG）領投的C輪融資後，估值已達20億美元（約為156億港元）。

明報記者 馬迪帆

奈雪的茶是次引入5名基礎投資者，均為長線基金。基投包括瑞銀（UBS）環球資管、匯添富基金、廣發基金、南方基金，以及建銀國際，合計認購1.55億美元（約為12.1億港元），料佔本次發售股份的約25%。公司前期投資者則有天圖資本、弘暉資本、太盟投資，以及國企背景的深創投。

籌集資金主要用於擴張分店網絡

本地券商昨日預留孖展迎接奈雪上市，其中富途預留300億元孖展，輝立預留不少於200億元，信誠預留150億元。奈雪的茶去年經調整淨利潤錄得1660萬元（人民幣‧下同）。期內淨虧損錄得2億元，收入錄得28.7億元。去年奈雪的茶平均單店每日銷售額為2.02萬元。

集資用途方面，約七成將用於擴張分店網絡，一成用於強化技術能力，一成用於提升供應鏈；其餘用於營運資金及一般企業用途。

內地近年掀起茶飲風潮，奈雪的茶過去6年內快速擴張。初步招股資料顯示，截至去年底，奈雪的茶擁491家店舖，截至最後可行日期則擴張至556間。奈雪的茶董事長兼首席執行官趙林於昨日記者會上強調，公司今年目標再開新店300至350家，且有信心能夠達成。趙林表示，去年公司新開170家店，今年開店數量目標幾乎翻倍，是因現時大量商業區寫字樓均希望邀請公司入駐，公司開店技術方面亦有所優化。他表示，開店密集不會引發內部競爭，反而會提升地區業績。

科濟藥業今掛牌 暗盤潛水16％

今日有兩隻新股掛牌，其中一隻為未賺錢生科股科濟藥業（2171），早前認購反應熱烈，一手中籤率低至5%，但暗盤表現遇冷。公司昨日暗盤高開低走，開市曾見39.8元，惟即市一路潛水。收市於輝立跌16%，報27.55元。每手500股，每手帳面蝕2625元。公司上限定價每股32.8元，本次上市共獲約36萬人認購，公開發售超購433倍，認購70手才穩中一手。科濟藥業主研創新CAR-T細胞療法，核心產品料2022年上半年於內地提交新藥申請。

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