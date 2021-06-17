灣區須知：深中通道帶動中山樓價升

唐家灣樓價每平米2.67萬 年升近7%

隨着深珠通道最快於2029年落成，可以為該區樓市帶來多大增幅呢？投資者可參考一下深中通道附近樓盤走勢。深中通道早於2012年被廣東省交通廳，宣布為推薦方案，至2016年12月動工，預計於2024年通車。而深中通道第一出口（即中山東區）附近的樓盤價格，過往受消息刺激而急速上升。在2016年，東區樓價每平方米約為6580元，至2020年，已上升至每平方米約14,947元。今年上半年，樓價更高見每平方米約15,433元。

中山全市亦受惠深中通道的利好消息，2015年全市平均樓價為每平方米約5892元，至2020年已上升至每平方米約1.1萬元，升幅近一倍。若投資者有意選購基建附近的樓盤，最好是先前往觀察，以了解樓盤與基建的距離。另外，亦要留意其他民生配套例如學校、超級市場、醫院等。與此同時，最好留意選購地區的居民薪酬，舉例來說，若該區平均薪酬約為1萬元，預計可承受的租金約3000至5000元不等。購買前最好做足資料蒐集，以免購入升值潛力低的物業。

[活在灣區]