深珠通道快上馬 珠海樓價看漲

最快2029年建成 30分鐘來回深圳珠海

早於去年5月，深圳市前海管理局發布了《深珠（伶仃洋）通道前海銜接規劃研究》的項目中標公示，反映深珠通道建設已正式獲批。事實上，深珠通道被視為連接珠江東西兩岸的重要通道，主橋距離上游深中通道12公里，距離下游港珠澳大橋20公里。規劃文件顯示，通道起點於深圳前海，經淇澳島，西至珠海京珠高速互通立交，總長約47公里（見圖），如自駕以每小時100公里行駛，預計30分鐘內可抵達目的地。深珠通道與深中通道最大的分別是前者是公路鐵路兩用通道，即採用規模為雙向8車道高速公路及4線鐵路；後者則為公路。

除此之外，早於2019年尾，珠海市已發布《伶仃洋公路通道及西延線（珠海段）交通詳細規劃》，該線為深珠通道的向西延線，由伶仃洋公路通道跨海段、西接江門斗恩高速，並設支線銜接珠海機場高速、高欄港高速、西部沿海高速，珠海境內全長約53.4公里。

深圳重服務業 珠海吸科技人才

深圳前海的定位是高端服務業及經濟發展重心，珠海高新區唐家灣鎮的定位是高新技術產業開發區，深珠通道開通後相信會吸引不少科技及專門技術人員進駐。去年12月，珠海市委書記郭永航曾表示，「深珠通道可於預期2025年前動工，並藉此打造高水平區域航空航運樞紐，推動高欄港向第四代港口邁進，建成後開通黃茅海通道、珠海隧道、香海大橋、金海大橋、興業快線等重點項目，疏通城市主次幹道之間的『毛細血管』微循環，建設樞紐型網絡化綜合交通體系。」

根據昔日深中通道建設對樓市的影響，市場不少人士預期，深珠通道將會帶動珠海北站及唐家灣鎮附近的樓價。在珠海北站附近有不少樓盤，如首開龍湖‧天鉅、萬科第五園及雅居樂國際花園等。這些樓盤距離珠海北站僅約一公里。就以首開龍湖‧天鉅為例，每平方米售價為2.5萬元（人民幣‧下同），以118平方米的三房單位為例，樓價約295萬元。又以雅居樂國際花園為例，100平方米的兩房單位僅售250萬元。

唐家灣配套成熟 樓價勝一籌

至於唐家灣站距離珠海北站約5公里，發展配套較為成熟，例如附近有華潤銀行、北京理工大學珠海學院、金鳳小學及凱旋幼兒園等。由於配套成熟，因此該區樓價更高。以翠湖香山玉蘭苑為例，發展商為世榮翠湖苑，該物業早於2005年落成，最新平均成交價為3.12萬元每平方米，相對2019年年中2.8萬元每平方米，上升11.4%。從內地售樓網站可見，香山玉蘭苑其中一個96平方米大屋現售300萬元。

明報記者 黃清瑤

[活在灣區]