經濟

香港地產

希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王

【明報專訊】銅鑼灣大地主希慎（0014）伙華懋上月以197.78億元、每方呎樓面地價18,374元中標銅鑼灣加路連山商業地，地政總署昨日以不記名方式，公布落選者的入標價，入標金額由21.53億至133.31億元不等，每方呎樓面地價由2000至12,385元，即希慎等出價高於次標48%奪標。值得留意，出價最低的發展商，投標金額僅21.53億元，即較中標價低89%。

最低入標價僅21.53億

資料顯示，項目佔地約15.9萬方呎，可建最多107.6萬方呎樓面。地政總署共收6份標書，其他入標者包括獨資競投的長實（1113）、新地（0016）、會德豐、領展（0823），另信置（0083）伙利福國際 、嘉里建設（0683）及中渝置地（1224）合資競投。

廖偉麟拆售有線電視大樓 累沽5伙

另資深投資者正八集團主席廖偉麟持有、日前拆售荃灣有線電視大樓30樓全層，隨即錄得成交。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，項目暫售出5伙，廖氏套現8904萬元，最新一宗成交為30樓12室，面積2681方呎，屬海景戶，成交價1769.46萬元，呎價6600元，物業以連租約出售，月租約4.8萬元，買家可享租金回報約3.3厘。買家為投資者，選用12個月成交期。

身心美基金總理5380萬 購維景灣畔舖

此外，土地註冊處資料顯示，將軍澳維景灣畔第3期LG1 F舖，本月初以5380萬元沽出，買家為盛揚有限公司，公司董事為現代健康科技（0919）執行董事曾裕創辦「身心美慈善基金」的總理冼嘉瑩（SIN KA YING），而盛揚公司秘書則是曾裕兒子鄺旨呈。原業主盈翠有限公司，公司董事為資深商舖投資者王夏陽，2013年3月以3400萬元購入商舖，持貨逾8年，帳面獲利1980萬元，物業期內升值58%。

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