柏傲莊III父親節第三輪發售219伙

包括46伙河景4房招標出售

本月焦點新盤、累售666伙及套現約94億元的柏傲莊III，周日第三輪公售的173伙，折實均呎約2.48萬元，當中包括3伙早前撻訂的標準戶，周六（19日）截止認購登記；柏傲莊III周日起亦推出46伙逾千方呎4房大戶招標，首輪於下周一（21日）截標的13伙，實用1200餘至1600餘方呎。

VAU Residence周六首輪賣55伙

另萬科香港何文田自由道VAU Residence，亦敲定周六首輪發售55伙，周五截止認購登記；是次推出單位，實用209至388方呎，包括14伙開放式戶、33伙1房戶、8伙2房戶，最低售價為5樓實用209方呎D室開放式戶，折實499.8萬元、折實實呎2.39萬元；最貴為16樓實用388方呎H室2房戶，折實946.2萬元、折實實呎2.43萬元。市場估計，VAU Residence過去6日收逾400票，超額6倍。

雖然新盤市場聚焦柏傲莊III、及全新開售的VAU Residence，但其他一手特色戶仍錄成交；萬科香港同系西營盤15 Western Street，連錄兩宗特色戶成交，其中31樓A室，實用620方呎3房戶連484方呎天台，成交價達2588.4萬元、實呎4.17萬元，創項目成交價及呎價新高紀錄。

15 Western Street特色戶實呎4.17萬破頂

新界方面，新地（0016）旗下已屆現樓馬鞍山雲海，新錄本月首宗一手成交，售出Sandalwood Court第2座11樓B室，實用1147方呎連878方呎天台、3房間隔，成交價3211.8萬元，實呎2.8萬元，買家成交期為120日。

新地同系元朗Grand YOHO第2期，亦透過招標連售4伙，均為標準3房或4房單位，實用898至1116方呎，成交價1736.8萬至2090.6萬元不等、實呎1.77萬至2.1萬元，單日吸金約7700萬元。