經濟

香港地產

柏傲莊III父親節第三輪發售219伙

【明報專訊】本月迄今整體新盤成交估計突破1100宗之際，明日起至周日（20日）一連3天，將有6個主要新盤開展新銷售共涉436伙，其中新世界（0017）旗下大圍站柏傲莊III，推售單位數量最多，周日第三輪發售219伙，其中46伙屬首次推出招標的城門河景4房大戶。

包括46伙河景4房招標出售

本月焦點新盤、累售666伙及套現約94億元的柏傲莊III，周日第三輪公售的173伙，折實均呎約2.48萬元，當中包括3伙早前撻訂的標準戶，周六（19日）截止認購登記；柏傲莊III周日起亦推出46伙逾千方呎4房大戶招標，首輪於下周一（21日）截標的13伙，實用1200餘至1600餘方呎。

VAU Residence周六首輪賣55伙

另萬科香港何文田自由道VAU Residence，亦敲定周六首輪發售55伙，周五截止認購登記；是次推出單位，實用209至388方呎，包括14伙開放式戶、33伙1房戶、8伙2房戶，最低售價為5樓實用209方呎D室開放式戶，折實499.8萬元、折實實呎2.39萬元；最貴為16樓實用388方呎H室2房戶，折實946.2萬元、折實實呎2.43萬元。市場估計，VAU Residence過去6日收逾400票，超額6倍。

雖然新盤市場聚焦柏傲莊III、及全新開售的VAU Residence，但其他一手特色戶仍錄成交；萬科香港同系西營盤15 Western Street，連錄兩宗特色戶成交，其中31樓A室，實用620方呎3房戶連484方呎天台，成交價達2588.4萬元、實呎4.17萬元，創項目成交價及呎價新高紀錄。

15 Western Street特色戶實呎4.17萬破頂

新界方面，新地（0016）旗下已屆現樓馬鞍山雲海，新錄本月首宗一手成交，售出Sandalwood Court第2座11樓B室，實用1147方呎連878方呎天台、3房間隔，成交價3211.8萬元，實呎2.8萬元，買家成交期為120日。

新地同系元朗Grand YOHO第2期，亦透過招標連售4伙，均為標準3房或4房單位，實用898至1116方呎，成交價1736.8萬至2090.6萬元不等、實呎1.77萬至2.1萬元，單日吸金約7700萬元。

上 / 下一篇新聞

時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
奈雪的茶快招股 最多集資55億
奈雪的茶快招股 最多集資55億
港交所設管治委員會 監察上市科
港交所設管治委員會 監察上市科
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
戶戶送伙環保初創推企業回收
戶戶送伙環保初創推企業回收
收緊公司查冊新安排 8月底推行
收緊公司查冊新安排 8月底推行
內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費
內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
信義系3公司齊發盈喜
信義系3公司齊發盈喜
中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉
中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉
阿聯酋航空全年蝕60億美元
阿聯酋航空全年蝕60億美元
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
周顯：英雄所見略同？
周顯：英雄所見略同？
湯文亮：識買一定買摩貨
湯文亮：識買一定買摩貨
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓