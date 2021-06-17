謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙

謝付749萬辣稅入市

土地註冊處顯示，太古城美菊閣中層G室，單位實用1015方呎，3房1套間隔，望鰂魚涌公園及海景，上月底以2280萬元，實呎22,463元，買家為惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海。原業主2005年685萬元購入，帳面獲利1595萬元或2.3倍。資料顯示，謝清海上月初亦以2711.1萬元購入晉環1B座實用921方呎的中層A室3房戶，實呎29,436元，即謝清海於短短一個月內以4991.1萬元連購兩伙，並需付樓價15%辣稅，涉及稅款約749萬元。

事實上，投行分析員陶冬今年3月以2200萬元購入九龍站擎天半島一個2房戶，實用632方呎，實呎34,810元。另「新股女王」鍾絳虹上月則以1446萬元購入鴨脷洲海怡半島3房戶，實呎18,755元。

不過，亦有名人趁勢沽貨套現。土地註冊處顯示，持有英超球隊修咸頓八成股權、萊茵達控股董事長高繼勝，上月以4700萬元售出鄰近奧運站的瓏璽、1個實用1462方呎位於1座中層A室4房戶及1個車位，實呎32,148元。高繼勝2011年4250.77萬元買入相關物業，帳面獲利449.23萬元或約一成。

英超修咸頓班主4700萬沽瓏璽4房

另外，將軍澳本月交投持續暢旺，中原分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月半月錄235宗二手成交，較上月同期172宗多37%，其中蔚藍灣畔單日連錄2宗成交，包括2座低層G室，實用507方呎，2房間隔，成交價898萬元，實呎17712元。原業主2014年1月495萬元買入單位，帳面獲利403萬元或81%。