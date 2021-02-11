白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍

明報記者 甘潔瑩

另外，房委會亦公布臨時數字，本月上半月公屋及居屋第二市場暫錄60宗成交，較上月同期15宗大升3倍。翻查房委會的紀錄，對上未補地價公屋及居屋成交量的高位，要數到去年1月錄得320宗成交，當時正值有全新一批白居二中籤者獲發批准信，令大批白居二客湧入市場刺激交投量。

德強苑未補價實呎逼1.5萬破頂

除交投量大升外，未補價居屋亦屢錄新高價成交，以往屢誕居屋王的樂富，區內德強苑亦錄得未補價破頂成交個案。房委會最新資料顯示，德強苑Ｂ座高層5室，實用面積404方呎，2房間隔，本月以582萬元未補價易手，實呎14,406元，呎價創屋苑新高紀錄。原業主2011年12月215萬元未補價購入，持貨逾9年，帳面獲利367萬元或71%。

此外，白居二客亦入市黃大仙東頭邨。富誠地產客戶主任黃偉祺表示，東頭邨富東樓低層5室，實用面積423方呎，2房間隔，以298萬元未補價易手，實呎7044元。原業主2002年8月以17萬元未補價購入，帳面獲利約281萬元或16.5倍。

事實上，日前天水圍屏欣苑A座低層4室，實用447方呎，1房間隔，獲白居二客以446萬元承接，實呎9978元。

原業主2018年10月197.89萬元向房委會未補價買入，因持貨未足3年，須付10%即44.6萬元額印稅，但扣除辣稅後仍賺203.51萬元或1倍，反映未補價市場氣氛熾熱。

荃灣尚翠苑實呎高見13946元

此外，荃灣尚翠苑C座高層8室，實用面積441方呎，已破紀錄價615萬元易手，實呎高見13,946元，成新界未補價居屋呎價最高的單位。原業主2017 年296萬元向房委會未補價購入，帳面升319萬元或1.1 倍。

業界料本月全月勢破300宗

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，本港疫情穩定，加上愈來愈多人接種疫苗，預示後市有望進一步回穩，若限聚措施進一步放寬，配合通關有望，經濟加快復蘇，後市升勢將更凌厲，故目前不少有能力的準買家已加快入市，趁樓價尚未進一步大升前趕上車，因此預期無論是私宅或公屋、居屋未來一個月交投都會量價齊升，且升勢較急。在新一批白居二帶動下，未補地價公屋及居屋成交量升幅有機會可望最少有10%升幅，以上月成交量而言，本月有望突破300宗。