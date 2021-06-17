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經濟
2021年6月17日星期四
技術取勝
投資策略
時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
奈雪的茶快招股 最多集資55億
港交所設管治委員會 監察上市科
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
戶戶送伙環保初創推企業回收
收緊公司查冊新安排 8月底推行
內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
信義系3公司齊發盈喜
中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉
阿聯酋航空全年蝕60億美元
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
周顯：英雄所見略同？
湯文亮：識買一定買摩貨
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
柏傲莊III父親節第三輪發售219伙
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
【明報專訊】長城汽車宜守50天線（圖）
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