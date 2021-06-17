阿聯酋航空全年蝕60億美元

集團逾30年首錄虧損

阿聯酋航空集團2020至21財年的收入為356億迪拉姆（約97 億美元），按年大跌66%，主要受疫情造成的航班和旅行限制影響。當中，阿聯酋航空因大多數市場的載運量限制和大幅減少，期內總收入下降66%至309億迪拉姆（約84 億美元）；而旗下機場服務公司dnata總收入下降 62%，達55億迪拉姆（約 15 億美元）。

盈虧方面，阿聯酋航空2020至21財年錄得203億迪拉姆（約 55 億美元）虧損，而dnata錄得18億迪拉姆（約 4.96 億美元）的虧損。

現金餘額跌23%至54億美元

雖然阿聯酋航空集團在期內從大股東迪拜政府獲得113億迪拉姆（約31億美元）的注資，而旗下dnata透過各種業內互助計劃共獲得近8億迪拉姆的財務支持。但期內集團現金餘額亦跌23%至198億迪拉姆（約54億美元）。集團指出，為嚴格控制成本，對財政債務進行重組，並重新協商合約、審查及整合業務流程，期內估計成功節省約77億迪拉姆（約21億美元）。

不過，在2020至21財年集團仍作出總投資達47億迪拉姆（約13億美元）用於購置新飛機及設備、收購公司及最新技術研發，以助業務復蘇和支持未來增長。

（綜合報道）

[國際金融]