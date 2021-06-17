經濟
國際金融

中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉

【明報專訊】因應市場憧憬世界經濟疫後復蘇，國際銅價早前大幅偷步炒高，但隨着內地國資委擬要求國企申報商品期貨持倉，中央亦準備投放國家在銅、鋁及鋅等金屬的庫存，國際銅價周二在美國及周三在倫敦分別大跌4%，並且連累全球銅礦股股價普遍受壓。同時，市場昨晚觀望美國聯儲局今早公布議息結果，投資者表現觀望，美股早段未見太大波動。

國際銅價在今年累計上升35%，加上其他大宗商品價格飈升，令中央關注製造業受到拖累。國家糧食和物資儲備局昨天在網頁上公布，按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，該局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。

中央出手 冀遏價格飈升

另外，彭博引述消息指，國資委擬出手加強對國企的商品期貨持倉監控，要求國企申報境外大宗商品期貨持倉，以減低價格波動風險。兩項消息夾擊下，國際銅價急挫，在周二美國時段，芝加哥期銅7月份期貨已跌價4.3%；倫敦金屬交易所7月期銅更低見每噸9551.75美元，跌4.04%。到昨晚早段，芝加哥7月期銅始略為反彈0.2%。

此前倫敦金屬交易所的銅庫存連續8天上升，最新已超過14萬噸，創兩年來銅庫存最長升勢。由於銅價受壓，國際銅礦生產商股價全部受壓。江西銅業（0358）昨日跌5.12%創一個月低位，在英國上市的礦商嘉能可及英美資源則分別跌1.96%及1.48%。

其他商品方面，上海鐵礦石造價昨晚曾低見1177元人民幣，至香港時間晚上10時半後，重新企穩在1210元人民幣以上。

內地上周公布5月份生產者物價指數（PPI）按年大升9%，創12年新高，預示存在高通脹壓力。在市場醞釀通脹進一步升高之際，即有內地官方機構出手。東吳玖盈投資管理公司商品交易員Jia Zheng接受彭博訪問時表示，已有多年未見中央動用國家庫存。他相信，此舉會增加短期供應，向市場發出利淡訊號。他更說，隨着監管機構加強監察海外商品持倉，目標是限制過度炒賣的商品價錢，原因是這會對國企帶來風險。消息更指，內地監管機構是次行動，擬減少有人炒賣商品，紓緩原材料漲價，減低對疫後經濟復蘇的威脅。

美股個別發展 波音反覆

投資者昨晚靜待美國聯儲局議息，歐美股市未見大幅波動。在昨晚美股開市早段，道指、標指及納指分別只跌0.07%、0.2%及及升0.14%。公用股及科技股股價稍見進帳。道指成分股波音雖然已與空巴結束補貼爭端，但投資者正留意美國商務部尋求內地監管機構解除波音737-Max飛機禁飛令結果，股價昨晚早段表現反覆，在香港晚上10時45分跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
奈雪的茶快招股 最多集資55億
奈雪的茶快招股 最多集資55億
港交所設管治委員會 監察上市科
港交所設管治委員會 監察上市科
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
戶戶送伙環保初創推企業回收
戶戶送伙環保初創推企業回收
收緊公司查冊新安排 8月底推行
收緊公司查冊新安排 8月底推行
內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費
內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
信義系3公司齊發盈喜
信義系3公司齊發盈喜
阿聯酋航空全年蝕60億美元
阿聯酋航空全年蝕60億美元
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
周顯：英雄所見略同？
周顯：英雄所見略同？
湯文亮：識買一定買摩貨
湯文亮：識買一定買摩貨
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
柏傲莊III父親節第三輪發售219伙
柏傲莊III父親節第三輪發售219伙
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓