中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉

國際銅價在今年累計上升35%，加上其他大宗商品價格飈升，令中央關注製造業受到拖累。國家糧食和物資儲備局昨天在網頁上公布，按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，該局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。

中央出手 冀遏價格飈升

另外，彭博引述消息指，國資委擬出手加強對國企的商品期貨持倉監控，要求國企申報境外大宗商品期貨持倉，以減低價格波動風險。兩項消息夾擊下，國際銅價急挫，在周二美國時段，芝加哥期銅7月份期貨已跌價4.3%；倫敦金屬交易所7月期銅更低見每噸9551.75美元，跌4.04%。到昨晚早段，芝加哥7月期銅始略為反彈0.2%。

此前倫敦金屬交易所的銅庫存連續8天上升，最新已超過14萬噸，創兩年來銅庫存最長升勢。由於銅價受壓，國際銅礦生產商股價全部受壓。江西銅業（0358）昨日跌5.12%創一個月低位，在英國上市的礦商嘉能可及英美資源則分別跌1.96%及1.48%。

其他商品方面，上海鐵礦石造價昨晚曾低見1177元人民幣，至香港時間晚上10時半後，重新企穩在1210元人民幣以上。

內地上周公布5月份生產者物價指數（PPI）按年大升9%，創12年新高，預示存在高通脹壓力。在市場醞釀通脹進一步升高之際，即有內地官方機構出手。東吳玖盈投資管理公司商品交易員Jia Zheng接受彭博訪問時表示，已有多年未見中央動用國家庫存。他相信，此舉會增加短期供應，向市場發出利淡訊號。他更說，隨着監管機構加強監察海外商品持倉，目標是限制過度炒賣的商品價錢，原因是這會對國企帶來風險。消息更指，內地監管機構是次行動，擬減少有人炒賣商品，紓緩原材料漲價，減低對疫後經濟復蘇的威脅。

美股個別發展 波音反覆

投資者昨晚靜待美國聯儲局議息，歐美股市未見大幅波動。在昨晚美股開市早段，道指、標指及納指分別只跌0.07%、0.2%及及升0.14%。公用股及科技股股價稍見進帳。道指成分股波音雖然已與空巴結束補貼爭端，但投資者正留意美國商務部尋求內地監管機構解除波音737-Max飛機禁飛令結果，股價昨晚早段表現反覆，在香港晚上10時45分跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]