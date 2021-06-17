淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶

涉用戶暱稱電話號碼 沒偷取訂單信息

據判決書顯示，該名軟件開發者於2019年11月開始在淘寶網站使用自己設計的「網頁爬蟲」軟體收集用戶資訊，其後再將所收集的資訊轉交給其僱主。阿里留意到用戶數據被盜後通知警方。據本報了解，該名的軟體開發者並未偷取用戶的地址和訂單信息。

淘寶網：主動發現 續與執法部門合作

報道提及，該名軟件開發者的僱主經營一家為淘寶賣家做促銷的公司，利用所收集的資訊聯絡客戶，並去領取淘寶的一些優惠券。兩人均被判處3年以上有期徒刑。淘寶網發言人回覆本報查詢表示，公司主動發現並處理這次未經授權的「爬蟲行為」，並繼續與執法部門合作。發言人又指，所被盜取的信息未被轉售給第三方，亦沒有用戶因此遭受金錢損失，惟未透露事件影響的用戶數目。

報道又引述一名中國法律專家表示，中國與世界其他地區相比，涉及手機號碼數據洩露將會產生更深遠的影響。己任律師事務所駐北京律師薛穎指，於中國，市民獲得手機號碼需要透過實名登記，這些號碼從法律上已被視為個人資訊。上海大邦律師事務所高級合伙人游雲庭指，儘管在此次判決中，法院沒有歸罪於阿里，但據2017年的網絡安全法，阿里巴巴仍可能面臨行政處罰。阿里昨日收報203.4元，全日跌1.45％。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報表示，「網絡爬蟲」常見於網上平台，特別是一些由用戶自願提供個人資料的平台，如社交平台和網購平台。方保僑又指，黑客是次利用淘寶網的「網絡漏洞」，透過一些公開的個人資料，再攻擊其內部系統，獲取一些用戶未公開的個人資料。