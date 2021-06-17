路透：中央擬整頓教培行業谷生育

新東方好未來美股初段急挫

消息人士對路透社表示，內地教育部是次出手，對北京、上海及其他主要大城市，合共9個省市，於學期期間的周末，以至在暑假及寒假期間的線上及線下補習教育，實施為期一年的試驗禁令，會比上個月路透社報道的措施甚至外間預期更嚴，並呼籲業界要準備最壞的情况。新政策主要針對「幼兒園到12K」的教育市場，並會嚴控補習費。

有分析估計，有關新舉措，將影響該等靠補習為生的教育機構每年最多70%至80%收入。根據中國教育學會的統計，有逾75%年齡介乎6至18歲的學童在2016年參與過課後的補習班，並顯示有上升趨勢。

國務院新聞辦公室（新聞辦）及教育部均沒有回應路透社的查詢。在美國上市的新東方、好未來、跟誰學在美國開市前時段，跌4.4%至6.5%。

此外，國家統計局新聞發言人付凌暉昨日表示，內地人口老齡化程度在提高，加上生育率水平在降低，因此實施三孩政策，長期看有利於緩解生育水平走低，改善人口的年齡結構，促進人口的長期均衡發展。