經濟

內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費

【明報專訊】國家統計局昨日公布5月份主要經濟數據，工業、投資與消費均遜預期（見表），其中5月份社會消費品零售總額按年增12.4%，在五一黃金周的加持下，升幅仍然較4月的17.7%收窄，亦遜市場估計的14%。統計局雖解釋是基數效應影響，但分析認為，消費不足始終是制約經濟增長的因素，預計在刺激消費方面可能還會有政策推出。

明報記者 陳子凌

除消費外，中國5月份工業增加值按年增8.8%，亦差過預期的9.2%及4月的9.8%；首5個月固定資產投資則年增15.4%，也低於預期的17%。

黃金周加持 零售升幅仍遜前月

對於消費遜預期，統計局新聞發言人付凌暉解釋，按年增速有所放緩主要是去年同期基數影響。從兩年平均增速看，扣除基數影響的話，5月份的兩年平均增速為4.5%，比4月還增加0.2個百分點，說明消費總體是逐步回升。付凌暉又指，五一黃金周期間，國內旅遊人數超過疫情前水平，旅遊收入也達到疫情前的七成以上，與服務消費有關的行業穩步恢復，商品零售也穩定增長。

稱上游價格升幅 向消費品傳導有限

同時，截至5月底的全國城鎮調查失業率為5%，比4月份下降0.1個百分點（見另稿）。付凌暉認為 ，就業擴大，居民收入增長都有利於增強市民消費能力，疫苗接種擴大也有利提高居民消費意願，加上一系列促進消費政策的實施，通脹升幅總體溫和，這些都有利於擴大消費。

不過，分析普遍認為中國繼續存在生產強服務業弱、外需強而內需弱的經濟復蘇不均衡特徵。交銀金融研究中心高級研究員劉學智指出，總體數據並不理想，部分指標低於預期，這既有基數原因，也反映復蘇存在不均衡，預計在刺激消費方面可能會繼續有政策推出。德銀亞洲高級經濟學家周浩更直言，主要問題還是消費，內需顯著低於預期，消費恢復情况比預期要差。此外，雖然出口不錯尚可，但近月出口訂單有下滑趨勢。信貸也趨緊，但他認為這是一個周期式放緩，經濟恢復之後有一段正常調整的減速過程，關鍵看下半年放緩的幅度和趨勢。

另一方面，早前大宗商品價格高企推高上游生產成本，市場憂慮影響後續的下游通脹，並降低消費意欲。付凌暉亦認同，5月份PPI升幅擴大2.2個百分點，引起大家對於向CPI傳導的擔憂，但目前經濟還處於恢復之中，主要需求指標還沒有恢復到疫情前的水平，而下游工業消費品供給能力比較充足，市場競爭充分，價格向消費品傳導有限，這些都有利於CPI保持穩定。

上 / 下一篇新聞

時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬
奈雪的茶快招股 最多集資55億
奈雪的茶快招股 最多集資55億
港交所設管治委員會 監察上市科
港交所設管治委員會 監察上市科
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
長汽3董事擬減持A股 車股齊跌
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
失業貸款已批9620申請 涉款6.9億
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成
戶戶送伙環保初創推企業回收
戶戶送伙環保初創推企業回收
收緊公司查冊新安排 8月底推行
收緊公司查冊新安排 8月底推行
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
就業壓力仍在 大學生就業難企業招工難並存
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
路透：中央擬整頓教培行業谷生育
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
淘寶網11億條用戶數據被盜 不涉港用戶
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
中燃認涉湖北爆炸 昨復牌倒升收市
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
黑石逾三成溢價全購SOHO中國 涉資近237億
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
國泰削成本 研長途航班1機師駕駛
信義系3公司齊發盈喜
信義系3公司齊發盈喜
中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉
中國投放庫存 銅價跌4% 國資委要求國企申報商品期貨持倉
阿聯酋航空全年蝕60億美元
阿聯酋航空全年蝕60億美元
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
內地「貨車Uber」滿幫 擬赴美上市集資逾122億
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
張兆聰：燃氣股強勢 中燃或追落後
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
技術取勝：中煤能源上升動力減弱
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
劉思明：藍月亮似造頭肩底 可留意
周顯：英雄所見略同？
周顯：英雄所見略同？
湯文亮：識買一定買摩貨
湯文亮：識買一定買摩貨
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
白居二帶動 上月未補價交投年半最旺 全月逼300宗 本月半月暫60宗按月急升3倍
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
謝清海上月近半億連購太古城晉環兩伙
柏傲莊III父親節第三輪發售219伙
柏傲莊III父親節第三輪發售219伙
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
啟德今年首5個月錄破千宗一手成交
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
希慎華懋出價高次標近五成 奪加路連山道地王
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
雲鋒基金虞鋒購 NICHOLSON三車位
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
深珠通道快上馬 珠海樓價看漲
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
灣區須知：深中通道帶動中山樓價升
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
《買樓防中伏》作者劉偉健：買樓申按揭 小心借唔足
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓
2017年結婚首次置業 逾400萬買土瓜灣舊樓