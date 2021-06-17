內需仍弱 中國5月數據全線遜預期 專家憂限制經濟增長 料中央出招谷消費

明報記者 陳子凌

除消費外，中國5月份工業增加值按年增8.8%，亦差過預期的9.2%及4月的9.8%；首5個月固定資產投資則年增15.4%，也低於預期的17%。

黃金周加持 零售升幅仍遜前月

對於消費遜預期，統計局新聞發言人付凌暉解釋，按年增速有所放緩主要是去年同期基數影響。從兩年平均增速看，扣除基數影響的話，5月份的兩年平均增速為4.5%，比4月還增加0.2個百分點，說明消費總體是逐步回升。付凌暉又指，五一黃金周期間，國內旅遊人數超過疫情前水平，旅遊收入也達到疫情前的七成以上，與服務消費有關的行業穩步恢復，商品零售也穩定增長。

稱上游價格升幅 向消費品傳導有限

同時，截至5月底的全國城鎮調查失業率為5%，比4月份下降0.1個百分點（見另稿）。付凌暉認為 ，就業擴大，居民收入增長都有利於增強市民消費能力，疫苗接種擴大也有利提高居民消費意願，加上一系列促進消費政策的實施，通脹升幅總體溫和，這些都有利於擴大消費。

不過，分析普遍認為中國繼續存在生產強服務業弱、外需強而內需弱的經濟復蘇不均衡特徵。交銀金融研究中心高級研究員劉學智指出，總體數據並不理想，部分指標低於預期，這既有基數原因，也反映復蘇存在不均衡，預計在刺激消費方面可能會繼續有政策推出。德銀亞洲高級經濟學家周浩更直言，主要問題還是消費，內需顯著低於預期，消費恢復情况比預期要差。此外，雖然出口不錯尚可，但近月出口訂單有下滑趨勢。信貸也趨緊，但他認為這是一個周期式放緩，經濟恢復之後有一段正常調整的減速過程，關鍵看下半年放緩的幅度和趨勢。

另一方面，早前大宗商品價格高企推高上游生產成本，市場憂慮影響後續的下游通脹，並降低消費意欲。付凌暉亦認同，5月份PPI升幅擴大2.2個百分點，引起大家對於向CPI傳導的擔憂，但目前經濟還處於恢復之中，主要需求指標還沒有恢復到疫情前的水平，而下游工業消費品供給能力比較充足，市場競爭充分，價格向消費品傳導有限，這些都有利於CPI保持穩定。