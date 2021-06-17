收緊公司查冊新安排 8月底推行

查常住地址身分證號碼須收費

新修訂將於本周五（18日）刊憲，下周三（23日）於立法會討論。根據財庫局文件，在新查冊安排下，以往可供查閱的董事常住地址和完整身分證號碼，會被列為「受保護資料」，當局將訂立行政機制，容許指明人士取覽所需的受保護資料，公司註冊處將會收費，預計每年可收約190萬元；「指明人士」範圍將擴大至執業律師、執業會計師等。

新修訂分3階段實施，首階段8月23日開始，公司董事可選以通訊地址代替通常住址，以及只顯示其部分身分識別號碼；第二階段明年10月24日開始，未提供通訊地址的公司董事可在提交周年申報表時一併提供，而在此階段提交的公司註冊文件，公眾不可再查閱當中的受保護資料；第三階段在2023年12月27日開始，資料當事人可申請不讓公眾查閱其受保護資料。

就董事全名及部分身分識別號碼完全相同的情况，公司註冊處系統將提供身分識別號碼的額外數字，並整合屬同一董事的資料，但文件顯示，該系統的更新計劃需於2023年底完成。