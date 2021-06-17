經濟

戶戶送伙環保初創推企業回收

【明報專訊】疫情下港人較以往更頻繁叫外賣，令即棄塑膠使用量大幅上升。外賣配送平台戶戶送（Deliveroo）昨日宣布，與本地主攻上門家居回收的環保初創The Loops達成合作。戶戶送向其企業客戶及餐廳伙伴推出「企業回收計劃」，並由The Loops於企業辦公場所設置回收站，定期上門回收，並會每月向企業提供回收報告。回收計劃的費用視乎企業規模而定，首月月費由戶戶送贊助。

七成受訪企業版客戶有意參與

所涉及回收的種類眾多，除一般的外賣容器外，更可回收包裝廢料，如透明氣珠封套和膠膜，亦包括辦公室的「可再造廢棄物」，如紙張、雜誌、紙巾盒、護手霜包裝等。The Loops會將收集所得的回收物進行分類，並將其回收再造為食物容器及袋等。

據戶戶送向其客戶收集的調查數據顯示，有七成企業版客戶表示，如戶戶送推出回收計劃，他們會有興趣參與；有兩成餐廳伙伴自今年首季以來即棄餐具需求有所下降。戶戶送表示，將為參加回收計劃的企業版客戶及餐廳伙伴提供折扣優惠。

戶戶送企業版香港區主管繆祥表示，隨着香港市民陸續重返辦公室上班，現在正是各大企業引入回收計劃的大好時機。The Loops創辦人黃靖羲表示，近年港人的回收意識日益提升，而今次的合作亦可針對一直以來的回收問題，為社會帶來改變。

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