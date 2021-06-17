通關無期 莎莎拓內地店 冀港澳業務壓至不足五成

明報記者 蕭嘉聰

集團昨午公布業績，股價午後向下，最終以接近全日低位收市，跌6.8%至1.91元。郭少明指出，中國的疫情在去年5月平復，第三季已回復正增長，集團去年淨開設13間分店至57間店舖，今年計劃開設逾30間分店，將會投資培訓人才、店舖裝修等項目，冀業務今年可達至收支平衡。

收逾億資助 全年虧損收窄至3.5億

郭少明又稱，無意發展其他新地區，強調中國「有好大潛力」，長遠目標更是開設300至400間分店，足夠未來幾年發展，亦會加大投入線上業務，提升顧客體驗。

港澳方面，莎莎上財年淨關閉12間分店，租金成本減少3.79億元，截至3月底止共有100間店舖，今財年計劃再關閉15至20間店。郭少明表示，香港店舖過去較集中在旅客區，因此生意跌幅最嚴重，旅客區去年已減12間，今年在租金許可下，希望爭取更佳位置，不排除再開新店，要視乎通關情况。

今年擬內地開逾30店 港澳關逾15店

郭少明透露，上財年的續租店舖當中，位於旅客區減租約七成；住宅區就平均減26%。今個財年亦有店舖已經續租，旅客區減租約65%；住宅區就減三成租金。

集團同日公布4月1日至6月9日營運數據，其中港澳同店銷售大升56.3%。郭少明強調，4至6月的確按年有很大進步，因去年同期是疫情高峰期，正是生意最低谷，現時的反彈幅度「算低」，較2018/19財年高峰期仍跌逾六成，因此「唔好睇到數字（以為）值得開心」。他指期內生意大部分由澳門帶動，當地至今年5月已通關9個月，看到生意慢慢回復，並非一通關立即回升，現時只達到高峰期一半。

他笑稱自己「估錯（何時通關）好多次」，以前估計香港今年7月必定通關，相信亦會估錯。莎莎以往逾七成生意來自旅客，即使通關後亦不會突然回升，需要時間適應，屆時會多用推廣活動吸引旅客。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，莎莎一直有發展中國業務，當中或是「水土不服」不熟悉內地市場運作，表現不理想；但莎莎香港業務疲弱，可能是必然要加大內地發展，因此目前仍持中性審慎看法。他認為，早前市場憧憬疫情穩定，香港早日通關對集團業績有幫助，但上財年表現不算理想，令股份昨日捱沽。