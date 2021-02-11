經濟

恒指七連陰 匯豐仍上調目標見30420點

【明報專訊】美國聯儲局將於今日凌晨公布議息結果，恒指在議息前夕連續7日現陰燭（見圖），昨收報28,436點，跌201點或0.7%，本周兩日累跌逾400點。但匯豐私人銀行仍看好中國股票，並把恒指今年底的目標價由此前的29,970點，上調至30,420點，國指目標價為11,760點。

滬深兩市跌逾1% 拖累港股

內地A股昨跌，上證綜指及滬深300指數均跌逾1%，深圳創業板指跌逾4%，拖累港股走弱。科指昨報7830點，跌1.64%。國指跌105點或0.99%至10,562點。

恒指昨早段窄幅波動，內地下午3時公布5月份經濟數據遜預期後，跌幅擴大至最多234點。多隻二三線中資股跌幅逾半成，四環醫藥（0460）跌12.1%；紫金礦業（2899）跌9%；中國鋁業（2600）跌7.6%。科指成分股中，跌幅最大的是微盟（2013）、萬國數據（9698），俱跌6%。美團（3690）再被北水狠沽，昨跌4.5%至288.8元。金融股則逆市升，匯控（0005）及友邦（1299）均升逾1%。

市場觀望美聯儲會否減買債，近日市况因此較為牛皮。匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲昨日表示，預期聯儲局在6月份的會議上開始討論縮減購買資產的策略和時間表，並會在今年12月公布縮減量化寬鬆的措施，但預期在2023年前都不會上調政策利率。

匯豐范卓雲：料美2023年前不加息

她稱各地加快疫苗接種，正帶動經濟重啟，消費支出的新增長點由貨品轉移到服務方面，領導環球經濟增長的推動力將由製造業轉為服務業，會是下半年非必需消費類股份改善前景利好先兆，因應周期性復蘇的規模擴大、盈利前景向好及低息環境持續，下半年續採取偏好風險資產的策略及看好周期性行業。

該行看好消費股、與經濟開放有關的服務行業股、擁有技術優勢或晶片行業中供應較好的高科技股、中國新能源股、設備供應股等。她又稱，中國的反壟斷執法行動令互聯網板塊顯著調整，但她認為反壟斷措施不會影響該行業的長期增長趨勢，因此對在新監管環境下能維持競爭優勢及盈利增長動力的科網龍頭，維持正面投資觀點。

相關字詞﹕三頭馬車 聯儲局 恒指 匯豐

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