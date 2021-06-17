經濟

港交所設管治委員會 監察上市科

【明報專訊】港交所（0388）昨日突然公布，在董事局成立「上市營運管治委員會」（下稱管治委員會），主要負責監督上市審批等上市科工作，並每月審視由上市科提交的每月營運報告。證監會去年已曾發表就交易所規管上市事宜表現的檢討報告，指出需加強上市科監管，另有市場人士估計，港交所前上市審批主管前年爆出涉貪，今次或許希望透過增設委員會加強對上市科的監管。

5人組成 至少3名獨董

根據港交所公布，管治委員會至少由5人組成（見表），當中至少3人為獨董，首任成員包括周胡慕芳、梁柏瀚及姚建華，其中長和系「老臣子」周胡慕芳會出任主席，另預料上市委員會主席白禮仁，以及另外最少一名上市委員會副主席，亦會加入委員會。

港交所發言人昨日就成立管治委員會回覆查詢時表示，作為國際金融中心，香港一向秉持最高的監管和企業管治標準；港交所致力於定期檢視其監管框架，以支持香港金融市場的持續發展。

據資料顯示，管治委員會每年須召開不少於4次會議，主席可要求舉行額外會議，委員會職責包括對上市科的營運及管理進行整體監督及監察，主要透過收取由上市科每月提交的營運報告，就監管、營運活動等不同範疇，包括人力資源、培訓、監管活動分析、政策相關項目的最新情况，以及上市委員會和其他上市科諮詢小組的成員委任或組成變更等的報告，就當中出現的任何問題進行討論。

當中委員會職責，特別在營運方面，可以就上市科結構變更提供意見，並就上市主管及各個上市科部門主管的任免提供意見，同時亦會就上市科員工操守收取報告，並審議及贊同處理計劃或補救措施方案，適當地就應採取的行動向董事會提供意見。

廉署和證監會2019年合作拘捕一名港交所前高層，至去年初正式起訴港交所首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，以及一名上市顧問，控告他們涉嫌就數間公司的上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當。有市場人士估計，由於事件性質嚴重，相信港交所今次成立管治委員會監察上市科工作，當中難免考慮到上述事件，希望加強對上市審查的監控。

此外，今次成立的管治委員會，與證監會早年提出改革上市架構性質類似。雖然上市改革在市場強烈反對下失敗告終，但去年證監曾發表相關檢討報告，其中包括提出擴大上市部作出定期報告範疇，並至少每月提交一次，似乎功能亦與管治委員會職能相近。

相關字詞﹕周胡慕芳 上市科 上市委員會 港交所 管治委員會

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