奈雪的茶快招股 最多集資55億

奈雪的茶由趙林、彭鑫夫婦創立，至今成立6年。集團有兩名高管均出身「美心系」，其中創始人兼首席執行官趙林曾任美心食品於深圳的開發經理，首席運營官鄧彬曾任元氣壽司於深圳的高級部門經理。公司今年進行C輪融資，引入私募太盟投資（PAG），於上市前持股6.22%。前期投資者包括國資背景的深創投、內地私募弘輝資本等。

萬達商業最快年內來港上市

彭博昨日引消息報道，萬達集團旗下商業地產管理公司萬達商業已開始籌備來港上市，最快可年內掛牌，最多集資30億美元（約234億港元）。報道稱，中信證券、高盛及摩根大通或參與交易。根據報道，萬達商業於今年3月發公告指，撤回A股上市申請，並稱將對公司進行資源重組。另一報道則指出，公司擬於上市前融資輪（Pre-IPO）集資約200億元人民幣，有約20名投資者表示有興趣。

[新股]