時代天使首日升逾倍 一手賺4.6萬 機構即日高位沽貨 料最多賺逾200萬

明報記者 馬迪帆

時代天使每手賺幅逼近本港歷史記錄，僅排在北控（0392）之後，後者逾20年前上市，當時抽中散戶首日每手賺5.4萬元。時代天使是次國際配售亦競爭激烈，錄得約114倍超額認購，惟獲分派股份的194名承配人中，逾四成僅獲分配5手或以下股份，意味昨日成功高位「出貨」的沽盤，可能來自機構投資者「即食」。另彭博引述其編撰數據指出，該股是歷來國際配售超購倍數最多的新股。

兩主動賣盤最高價490元成交

公開發售方面，今次共有329名大戶認購「頂頭槌飛」，每宗認購涉資約1.47億元，每張飛帳面賺逾18萬元，假設大戶借九成孖展認購，以券商早前提供1.5厘息計算，7日計息期，孖展成本約為3.8萬元。計入孖展成本，獲派4手的大戶，首日帳賺14.4萬元；獲派3手者帳賺近10萬元。今年新股市場自2月起轉淡靜，時代天使為過去3個月以來首日表現最好新股。

該股昨天成交達58.78億元，以約5000萬元壓過騰訊（0700）成為昨天最大交投股份。就掛牌交投熾熱，時代天使發言人昨日回應表示，公司將持續優化隱形矯治系統，捉住巨大市場上升潛力，繼續增加公司於中國及全球的市場份額。

越秀服務招股 券商孖展超購2.9倍

現時本地市場仍有兩隻新股正招股，分別為物管股越秀服務（6626），以及早前押後上市的森松國際（2155）。越秀服務方面，根據券商數據，首日招股於11家券商錄得9.33億元，其公開發售集資額2.41億元，僅計券商孖展，超購2.9倍。其母公司為國企地產商越秀地產（0123），截至去年底，公司總在管面積錄得3260萬平方米。公司主打綜合物管，去年收購廣州地鐵旗下公司股權，拓展交通物管業務。森松國際則為壓力設備製造商，本次上市發售價較上次大幅調低，區間介乎2.2至2.48元。上次則為2.48至3.92元。

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