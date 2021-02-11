Global X ETFs銷售副總裁鍾駿：高息ETF助抗通脹低息

恒指服務公司董事兼研究分析主管黃偉雄表示，疫情爆發有上市公司減少派息，令投資者對派息ETF更關注，其中GX恒生高股息率ETF（3110）維持穩定派息，即使減派息仍在ETF高息排名較高位置，只是比重下降，但其策略不會因個別上市公司減派息受重大影響。

一籃子高息股 不受個別公司影響

高息股是不少投資者最愛，事關在股價上升時，固然能夠做到財息兼收，即使在波動的市况，股息收入亦可部分彌補股價上損失。不過，對於沒時間或沒興趣對股市作深入了解的投資者來說，即使高息股某程度上已代表穩陣，但在股份選擇時，難免仍然覺得不知從何入手，而恒指公司在2013年推出專門投資於高息股的交易所買賣基金（ETF），是迎合部分投資者鍾意高息股一個簡便的選擇，稱得上是懶人投資的選擇。

ETF是在交易所上市和買賣的開放式基金，形式與股票相似。一般來說，ETF有「被動型」和「主動型」兩個類別。被動型ETF旨在跟蹤相關指數，可以是股市、區域性或全球性股市，或者是特定行業的指數，也可以跟蹤資產，例如債券或商品。鍾駿表示，上年資金流入旗下ETF以集中科技股及電動車為多，但今年部分科技股跌幅較多，故有資金轉移傳統行業，而高股息ETF也受惠。不過，鍾駿認為科技股短期會有波動，但仍然看好電動車及生物科技股。而GX恒生高股息率ETF截至5月底其派息率達5.97厘，而行業分佈也不會集中在某個行業，他表示，內地房地產派息一向較高，但該ETF分散在金融、房地產及工業等。

恒生高股息率指數派息高於恒指

黃偉雄表示，恒生高股息率指數派息率高於恒生指數，市盈率只有10倍，而篩選時也排除了低成交額及突然派高息的股份。鍾駿表示，指數每年會檢討一次，當公司停牌及分拆合併，作為ETF發行商會按指數公司做法，而且會撇除一次式派息，要連續3年派息才可以加入該指數。黃偉雄表示，派高息公司持續性十分重要，恒指公司發行每隻指數都會定期檢討，好像近期會檢討恒指成分股加至80隻，有機會少於80隻，要視乎企業規模及流通量等。

分散風險方面有優勢

GX恒生高股息率ETF是追蹤恒生高股息率指數，也就是ETF內的組合是依據該指數做配置。恒生高股息率指數以淨股息率計算，將位列最高50隻的股份或房地產投資信託基挑選為恒股息率指數的成分股，而比重是根據淨股息率分配，故可推高指數的回報率。該ETF採用全面複製策略，按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將子基金的全部或絕大部分資產，直接投資於組成相關指數的絕大部分證券，以達到子基金的投資目標。

目前息率最高的GX恒生高股息率所追蹤的恒生高股息率指數，而且設有個別股份的比重上限為10%，現時GX恒生高股息率最大股份佔基金比重只有5%以下，故在分散風險方面有一定優勢，不過佷難以爭取如個股可動輒錄得達幾成的升幅輸。

龍彩霞 明報記者

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