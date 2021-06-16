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經濟
2021年6月16日星期三
技術取勝
投資策略
置地疫下變陣 中環推共享工作間 一枱一椅配備WiFi 時租50元起
中環地王周五截標 業界料大地主之戰
屏欣苑446萬售 繳辣稅後仍賺1倍
帝庭豪園2房實呎19403元破頂
VAU Residence加推17伙 實呎2.5萬高首批2.5%
中洲大坑道項目申建61伙逾千呎豪宅
時代天使暗盤最高420元 一手賺5萬 兩交易場升逾倍 每手中籤率僅1.5%
楊受成旗下新傳企劃申上市
越秀服務今起招股 入場費3293元
匯豐推強積金定期提取服務
港航地面服務下月停運 遣散240名員工
大家樂靠補貼全年賺3.6億 實蝕2.8億 主席：限入座「最大緊箍咒」
A股拖累 恒指挫203點
釋資金平穩信號 人行續做2000億元MLF
中燃急挫15%停牌 涉湖北爆炸事故
高瓴溢價認購CB 特步急漲兩成新高
英基金氣候原因沽工行蒙牛等 指無就碳參與給予滿意回應
匯豐縮減馬來西亞分行網絡 關13分行
蔡崇信：馬雲轉低調 專注慈善
華晨集團前董事長 涉貪被開除黨籍
畢馬威：虛銀整體虧損將減少 本港8家虛銀去年「燒錢」24億元
港交所譴責天喔前主席林建華行為惡劣
全球樓市泡沫海嘯後最嚴重 新西蘭加拿大瑞典泡沫風險最高
美5月PPI急升6.6% 歷來最大升幅
高盛計劃推以太幣期權期貨
劉思明：內需政策風險小 吼潤啤偉易達
植耀輝：投資者「估估吓」 大市本月未必可出現突破
技術取勝：國藥控股需守住23元
周杰倫蘇富比預展登陸K11
WeLab為顧客提供 Apple Pay
劉思明：燃氣事故續發酵 相關股現價值博率低
周顯：央行效股巿莊家玩「突襲」
湯文亮：如果沒有收租佬 租金比現在高得多
Global X ETFs銷售副總裁鍾駿：高息ETF助抗通脹低息
技術取勝：國藥控股需守住23元
【明報專訊】廣汽集團試闖7.5元阻力（圖）
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