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劉思明：內需政策風險小 吼潤啤偉易達

【明報專訊】恒指昨跌203點，收報28,638點，成交金額1437億元。湖北十堰市燃氣爆炸事故，燃氣及其他資源安全風險都受到關注，為短期大市蒙上陰霾。相比下內需消費的政策風險小，前景更為樂觀，成為資金避風港。消費製造業普遍都要面對成本上漲問題，龍頭企業更有能力應對自然看高一線。

湖北燃氣爆炸 資源股短期難有運行

湖北十堰市燃氣爆炸事故引起國家的關注，國務院安委辦、應急管理部日前召開全國安全防範工作會議，對當前安全防範工作進行再部署、再推動、再落實。

會議提到汲取湖北十堰燃氣爆炸事故教訓，深化各地區、各重點行業隱患排查治理，加強安全監管和執法檢查，保障人民生命和財產安全，為建黨百年創造安全穩定環境。

會議除了關注燃氣安全，亦提到化學品儲罐、大型綜合體、化工園區、人口密集區燃氣和油氣管道和各類礦山企業等都成為嚴防單位。昨天燃氣之外，金屬礦石、煤炭、化工、原材料等股份亦明顯受壓。大宗商品價格飈升對下游企業利潤造成壓力及引發通脹，近月官方已多次出招打壓原材料行業，現在再多一安全事故利淡因素，資源股短期難有運行。

內地A股昨天延續上周調整，但今年7月1日是中共建黨100周年重大日子，保障人民「財產」安全，接下來約半個月時間股市可能進入維穩狀態。滬深300指數短線有望守住50天線約5130點支持，強勢的深圳創業板指數料於3180點有承接。

七一建黨百年 中央或維穩

此外，建黨100周年慶祝活動或有助帶動服飾、啤酒、休閒食品等內需消費。昨天撇除特步（1368）有利好消息刺激股價飈升，安踏（2020）、李寧（2331）也逆市做好。華潤啤酒（0291）調整中出現吸納機會。

潤啤盈利能力持續提升，集團去年次高檔及以上啤酒銷量按年增長逾一成，增幅明顯高於受到疫情影響而令整體銷量按年下跌2.9%。次高檔及以上業務發展，可以改善產品結構，帶動銷售價格上升及毛利率提升。在高檔啤酒保持較快增長，以及啤酒市場逐漸恢復正常，將可支持業績表現。

潤啤的股價去年第四季發力展開大升浪，到今年初創出78.6元新高出現調整。今年3月該股低位回升，大致沿20天線向上，直到上周突然加速，抽升至76元遇到阻力。預計回調於20天線約69.5元有支持，入市可以低收67元作為止蝕位。

偉易達績佳 小注買入待突破

除了中國內地消費股，專注於歐美市場的偉易達（0303）在高位整固，也可以伺機吸納。偉易達截至3月底止全年業績表現亮麗，收入和溢利創下歷史新高，受惠於疫情下在家工作和留家抗疫的訂單，以及有效控制成本支持。

集團與其他消費製造業企業一樣，同樣面對供應緊張、運費上升及材料價格上漲壓力，但管理層往績良好，相信有能力減輕相關影響或將部分壓力轉嫁。

偉易達的股價昨早曾經急升出現向上突破走勢，但之後升幅收窄，未能企穩83元阻力之上。股價蠢蠢欲動，可以小注買入待突破。若失守20天線（現約78.5元）可先離場。

劉思明

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