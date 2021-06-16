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高盛計劃推以太幣期權期貨

【明報專訊】加密貨幣價格近期由高位回落，被投資者視為入市時機。高盛數碼資產主管Mathew McDermott表示，計劃未來數月推出以太幣期權、期貨交易，並打算通過追蹤比特幣的交易所交易票據（ETN）促進交易。高盛早前重啟加密貨幣交易團隊，助客戶交易比特幣衍生品，現準備擴大在加密貨幣領域的業務。

儘管監管機構就加密貨幣的波動性及洗錢問題發出警告，但多家投行仍加緊向客戶提供相關投資服務。即使近期加密貨幣價格回落，比特幣價格由6萬美元腰斬，對冲基金仍熱中於比特幣交易。McDermott稱，客戶很有投資興趣，因為價格回落是更好的入市時機。

加密貨幣價格回落 客戶興趣未減

高盛還投資了加密貨幣初創企業，在區塊鏈基礎設施提供商Blockdaemon的一輪融資，投資了500萬美元。上月高盛亦在加密貨幣和區塊鏈數據供應商Coin Metrics的一輪1500萬美元融資領投。其他銀行也在擴大加密貨幣業務。美國投行Cowen計劃提供「機構級」加密貨幣託管服務。渣打正建立一家合資企業，經營加密貨幣買賣。高盛向850家機構進行調查，發現近一成機構正交易加密貨幣，兩成對加密貨幣感興趣。

受特斯拉（Tesla）可能重新接受比特幣支付等消息提振，比特幣昨晚在接近4萬美元徘徊。全球持有最多比特幣的上市公司MicroStrategy，在完成5億美元的債券發行後，昨準備發售最多價值10億美元的普通股，繼續為增持比特幣提供資金。根據該公司近期提交的監管文件，它持有92079枚比特幣，截至昨晚價值36.7億美元。

（綜合報道）

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