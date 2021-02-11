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美5月PPI急升6.6% 歷來最大升幅

【明報專訊】美國經濟活動逐步重啟之際，部分行業的供應鏈持續受阻，導致生產價格上漲。美國5月生產者物價指數（PPI）按年升6.6%，是歷來最大升幅。通脹壓力增加之際，美國5月的零售銷售額按月下跌1.3%，跌幅大於預期。美國5月零售銷售額（除汽車）也陷於收縮，按月跌0.7%。

由於全球晶片短缺，導致汽車等供不應求。多個行業的供應鏈受阻，影響到零售業的貨品供應。不過美國5月的零售銷售額，已較去年同期防疫封鎖措施實施時增長28%。美國人目前將更多的消費支出，由購買貨品，轉為購買服務。不過零售銷售數據除餐廳及酒吧以外，未包括其他服務行業的銷售紀錄。更全面的消費者支出數據，要等待美國商務部稍後公布。投資者等待聯儲局在周四凌晨公布議息聲明及前景預測，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾百點。facebook、蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟、特斯拉（Tesla）等科技股午夜前下滑。

摩通預期加息 正囤積現金

摩通行政總裁戴蒙透露，摩通正囤積現金，而不是將資金用於購買美國國債或其他投資，因為若通脹壓力持續，可能促使聯儲局提高利率。他表示，摩通已準備5000億美元的現金，等待在更高利率下的投資機會。美國住宅建築商協會（NAHB）昨公布，6月的建築商信心降至81，是去年8月以來最低。由於成本上升，以及軟木木材及其他建築材料供應下降，影響了建築商的情緒。

（綜合報道）

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