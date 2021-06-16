全球樓市泡沫海嘯後最嚴重 新西蘭加拿大瑞典泡沫風險最高

彭博經濟綜合了OECD的樓價升幅、樓價與租金比例、樓價與收入比例等數據，評估樓市趨勢的可持續性。根據彭博編制的OECD國家樓市可負擔程度的指標，在去年第四季的數值達到116.9，超越2007年次季的112.6高位。

截至3月全球樓價去年平均升7.3%

彭博經濟的分析指出，即使風險指標上升，利率仍然很低，貸款標準普遍較以往高，觸發樓市崩跌的因素並不明顯，在未來一段時間內，樓價有可能降溫，不過當借款成本開始上升，樓市將面臨嚴峻考驗。

政府財政刺激 為社會帶來額外財富

地產顧問公司萊坊（Knight Frank）今年首季的數據顯示，全球56個國家及地區當中，55個樓價按年上漲。在截至今年3月的12個月內，全球樓價平均升7.3%，是2006年第四季以來最大的升幅。涵蓋全球57個國家及地區的國際貨幣基金組織（IMF）全球樓價指數，也遠高於2008年的峰值，並呈上升趨勢。

彭博經濟的分析師Niraj Shah表示，疫情爆發以來，低利率及大規模財政刺激，為社會帶來額外財富，為置業人士帶來彈藥。加上現樓供應不足，以及對全球經濟強勁復蘇的預期，將全球樓價推升至前所未見的水平。此外，很多人因居家上班而需要更大的居住空間，加上政府向置業者提供稅務優惠等，也刺激了置業需求。

在市場供應的物業，很快就被搶購一空。隨着大宗商品價格向上，房屋建造陷入困局，住宅短期內仍供不應求。諾貝爾經濟學獎得主、Case-Shiller樓價指數聯合創始人席勒（Robert Shiller）憂慮，在投機氣氛下，美國樓市、股市與幣圈一樣，會出現泡沫問題。他說，實際樓價從未如此高，「我的數據可追溯至超過100年前，所以這很重要」。

諾獎學者：美樓市泡沫似股市幣圈

不過也有分析認為，雖很多美國人仍將續選擇遠離市區的房屋，但隨着疫情逐步消退，部分人開始返回城市，紓緩郊區住宅的需求。此外，高企的住宅樓價，也將刺激更多新屋供應，令樓價升勢可望放緩。

（綜合報道）

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