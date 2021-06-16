港交所譴責天喔前主席林建華行為惡劣

不當行使董事職權 無避利益衝突

港交所指出，天喔於2018年發現有不尋常交易，其中包括向林建華關聯公司提供3.4億元（人民幣，下同）財務資助，以及在缺乏適當文件下支付了17億元的預付款項。有證據顯示，林建華代表天喔簽立了信貸額度合約，以及不當行使董事職權，沒有避免交易中的利益及職務衝突；此外，林建華亦沒有遵守公司的內部監控程序，未有向董事會報告信貸額度合約以及財務資助，港交所認為，林建華在有關財務資助方面的舉動實為惡劣。

港交所亦譴責林奇未有適當履行職責，對收款人身分或付款目的毫不過問，也沒有證據顯示他有做好公司內部監控工作。

港交所又指出，天喔國際缺乏足夠及有效的內部監控。由於缺乏或沒有足夠的制衡，林建華事實上擁有不受約束的權力。該公司的內部審核亦缺乏獨立性，資源亦不足。各董事亦違反了有關內部監控的職責。

因此，除了林建華父子，港交所亦譴責3名天喔前執董以及批評4名前非執董，認為他們未有盡力確保公司設有足夠和有效的內部監控，違反《上市規則》，要求他們日後若再獲委任為任何上市公司董事，先決條件是完成24小時包括《上市規則》在內的監管及法律培訓。