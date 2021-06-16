經濟

港交所譴責天喔前主席林建華行為惡劣

【明報專訊】港交所（0388）上市委員會昨日發聲明，譴責去年11月已除牌的內地飲料生產商天喔國際前主席兼行政總裁林建華行為惡劣，與其兒子林奇蓄意不履行《上市規則》下的責任，認為即使天喔能保留上市地位，二人的留任亦會有損投資者利益。

不當行使董事職權 無避利益衝突

港交所指出，天喔於2018年發現有不尋常交易，其中包括向林建華關聯公司提供3.4億元（人民幣，下同）財務資助，以及在缺乏適當文件下支付了17億元的預付款項。有證據顯示，林建華代表天喔簽立了信貸額度合約，以及不當行使董事職權，沒有避免交易中的利益及職務衝突；此外，林建華亦沒有遵守公司的內部監控程序，未有向董事會報告信貸額度合約以及財務資助，港交所認為，林建華在有關財務資助方面的舉動實為惡劣。

港交所亦譴責林奇未有適當履行職責，對收款人身分或付款目的毫不過問，也沒有證據顯示他有做好公司內部監控工作。

港交所又指出，天喔國際缺乏足夠及有效的內部監控。由於缺乏或沒有足夠的制衡，林建華事實上擁有不受約束的權力。該公司的內部審核亦缺乏獨立性，資源亦不足。各董事亦違反了有關內部監控的職責。

因此，除了林建華父子，港交所亦譴責3名天喔前執董以及批評4名前非執董，認為他們未有盡力確保公司設有足夠和有效的內部監控，違反《上市規則》，要求他們日後若再獲委任為任何上市公司董事，先決條件是完成24小時包括《上市規則》在內的監管及法律培訓。

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