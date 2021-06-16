畢馬威：虛銀整體虧損將減少 本港8家虛銀去年「燒錢」24億元

明報記者 胡學能

畢馬威昨發表《2021年香港銀行業報告》，指8家虛銀去年全部錄得虧損，主要因為它們都在辦公物業、員工成本、資訊科技、為吸客而舉辦的營銷活動等方面作投資及支出，但預計隨着客戶及存款量增加，將會見到愈多虛銀的支出被增加的營運收入所抵消。

目標客群不止年輕世代

截至去年12月，8家虛銀存款規模合共達約158億元，佔整個銀行業存款約0.11%，4家虛銀有貸款業務。報告預料，其他虛銀都將會集中向客戶提供貸款產品，以從利息收入途徑增加收益。

報告預計，虛銀會繼續與傳統銀行競爭，從價格方面吸引客戶及存款，隨着現有客人在虛銀存款增加，潛在客戶亦會考慮開戶，虛銀總存款將有可能繼續穩定增長。

畢馬威亦相信，虛銀的目標客群將不會只包括年輕世代，而會涵蓋一群擁有較多儲蓄而又愈來愈接受虛擬金融服務平台的年長人口。

報告點出，疫情令科技於銀行業內擴散，客戶更接受數碼平台及服務，雖對虛銀而言，外界對數碼平台及服務的關注提升，為它們呈現提供定制產品及用家體驗提升的機會以吸客，但傳統銀行亦加快數碼轉型舉措，收窄兩類銀行之間的數碼差距，故虛銀需要持續發展及擴大它們的產品以吸客，例如持續在客戶存款上提供具競爭力的利率，引入信用卡、貸款甚至理財等產品及服務，虛銀亦應涵蓋服務中小企以及擴大客戶層。

服務涵蓋中小企 擴大客戶層

畢馬威中國香港中資金融機構主管合伙人方海雲補充，今年虛銀開始申請理財牌照，冀從各方面增加收入來源，但仍可能需要多兩三年時間，才可判斷哪一間會開始賺錢。

對於整體銀行業前景，馬紹輝表示，持續的低利率環境，疊加新冠疫情導致的經濟不確定性，將繼續對今年香港銀行業的盈利能力產生影響，為抵消這方面的影響，銀行會拓展理財業務以增加非利息收入。