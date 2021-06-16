英基金氣候原因沽工行蒙牛等 指無就碳參與給予滿意回應

明報記者 陳偉燊

另外，LGIM繼續將建設銀行（0939）、大都會人壽、日本郵政、韓國電力、埃克森美孚、Rosneft（俄羅斯石油）、荷美爾及加拿大超市連鎖Loblaw，名列其剔除名單之列，並正待有關公司採取實際行動，確保該等公司符合該行訂下的標準。

建行大都會人壽等續列剔除名單

LGIＭ於2018年首次發表氣候影響保證報告（Climate Impact Pledge Report，下稱CIPR），藉此擴大與涉足15個危及氣候項目的1000家環球企業之間的互動，若該等企業未符合他們訂下的最低標準，他們將投票制裁甚至可能沽售股份，其行動涵蓋他們管理總值580英鎊的基金，包括未來世界基金、自動配置基金、L&G Workplace Pensions及L&G MasterTrust等。CIPR主要因應企業在氣候風險評估方面，基於企業就氣候轉變相關的陳述、透明度、董事會管治、企業策略及公共政策，物色潛在的領導性及落後企業，然後作篩選。該行早於2018年，已將建行、日本郵政、Rosneft（俄羅斯石油）等表現較差的公司加入剔除投資之列。

要求企業問責 向130企業投反對票

此前被LGIM置入剔除投資名單之列的美國食品零售商Kroger，隨着在砍伐森林政策及披露方面作出改進，加上致力推廣對氣候影響較低的產品，已重新恢復置入投資名單。

LGIＭ去年表示會與58家在業界具影響力的公司加強深化互動，並且期待過渡至淨零排放，而在過去一年，約四分之三的企業作出回應，當中13家更設定淨零排放的目標。同時，該行會對那些未能夠符合其氣候風險最低要求的企業問責，當中已對130家企業投反對票。